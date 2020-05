Koh-Lanta 2020 - Alexandra : sa réponse cash aux haters sur Instagram

L'aventure "Koh-Lanta" a pris un tournant dans l'épisode 10 diffusé le 1er mai dernier sur TF1. En effet, les destins des candidats ont été liés à l'issue d'un tirage au sort. Ainsi, si Inès s'est retrouvée avec Moussa, Charlotte a fait équipe avec Teheiura. Et dans un premier temps, leur binôme a plutôt bien fonctionné. En effet, en remportant le jeu de confort, ils ont pu récupérer un indice pour pouvoir trouver un collier d'immunité. Juste avant le conseil, Charlotte est parvenue à le dénicher.

Mais ne se sentant pas en danger et contre l'avis de Teheiura, l'ex-rouge ne l'a pas joué. Malheureusement, la majorité des votes était dirigée contre elle. Eliminée de la compétition, elle a entraîné Teheiura dans sa chute. À eux seuls, Teheiura et Charlotte détenaient deux colliers d'immunité. Ni l'un ni l'autre ne l'a joué.

Un t-shirt contre les haters

La semaine dernière, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta", certains candidats ont été pris pour cible après avoir éliminé Sam. C'est le cas d'Alexandra dont le jeu agace de plus en plus les internautes. En effet, en plus d'avoir voté contre le "jeune Padawan", l'ex-jaune a été critiquée après avoir sacrifié le courrier d'Inès. Avec la diffusion vendredi dernier du nouveau volet de l'aventure, les choses ne se sont pas arrangées pour elle. Accusée de vouloir virer les plus forts et d'avoir manqué de respect à Eric - son binôme - Alexandra a une nouvelle fois été critiquée sur les réseaux sociaux.

Mais pas question pour elle de se laisser faire. Ainsi, dimanche 3 mai, elle a posté un cliché sur lequel elle répond cash à ses haters. Pour cela, elle n'a pas hésité à arborer un t-shirt sur lequel une femme prend la pose en train de faire un doigt d'honneur, ses yeux cachés par un bandeau noir. En légende, elle a posté le message suivant : "Quelle joie d'être encore là à ce stade de l'aventure. Bon dimanche à tous". Une photo sur laquelle elle apparaît en train de rire aux éclats.

Par Clara P