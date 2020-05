Koh-Lanta 2020 - Charlotte : ce qu'elle a échangé avec Teheiura après leur élimination (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Charlotte : En arrivant, j'étais très stressée, parce que je savais que je prenais un risque. Même si mon risque, je l'avais mesuré. On est dans "Koh-Lanta", rien n'est jamais joué. Quand je comprends que ca y'est, c'est la fin, je suis dégoûtée. Je culpabilise à la fois parce que je me dis que j'avais la clef pour aller plus loin, puis vis-à-vis de Teheiura. Mais cette culpabilité n'a duré que cinq minutes. Quand j'apprends qu'il a un collier d'immunité, je culpabilise un peu moins quand même. Cet excès de confiance envers les autres, ça m'a joué des tours.

Non Stop People : Vous regrettez de ne pas l'avoir joué ce collier-là ?

Charlotte : Bien sûr, je regrette. J'aurais aimé aller plus loin dans l'aventure. C'est mon plus gros regret. Mais c'était une prise de risque. En plus, je suis très joueuse déjà dans la vie. Je regrette d'avoir été naïve et pas assez méfiante. Dans ce jeu, l'affect a pris le dessus sur les stratégies, sur la méfiance que je peux avoir, même dans la vie. Tout est décuplé là-bas.

Non Stop People : Qu'avez-vous échangé avec Teheiura à la suite de ce départ ?

Charlotte : Ma première question a été : "Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un collier ?" Je lui ai fait confiance. Et là il m'a dit : "C'était mon collier, je l'ai trouvé avant" et que limite, il en avait oublié son collier à force de penser à celui que j'avais trouvé.

Non Stop People : Vous avez compris le fait qu'il n'a pas souhaité vous le dire ?

Charlotte : Je comprends dans le sens où Teheiura n'a pas totalement confiance en moi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, je l'ai éliminé. Après, ces deux jours en binôme ça m'a rapproché de lui. J'ai eu envie aussi peut-être de me racheter. C'est pour ça que je lui dit que le collier, il est pour nous deux. Je suis prête à lui donner. C'est tellement dommage de ne pas avoir dit : "Charlotte, ne t'inquiètes pas, j'ai un collier. Joue celui-là, comme ça on est tranquille et on n'en parle plus".

"Je ne suis pas du tout en guerre avec Claude"

Non Stop People : Claude tombe des nues face à votre élimination en disant qu'un collier, "ça doit se jouer". Il a raison ?

Charlotte : Oui et non. On l'a vu, il y en a plein qui ne jouent pas forcément leur collier et qu'ils le jouent au bon moment. Je ne me sentais pas en danger, j'avais la confirmation des filles ex-jaunes que je n'étais pas en danger. En plus de ça, il y a quand même Alexandra qui me dit qu'il y aura des votes contre moi. Mais dans mes calculs, je ne prends pas le vote de Moussa en compte. Pour moi, jamais il n'aurait trahi Teheiura. C'était inconcevable. Ils sont alliés dans le jeu. Sans le vote de Moussa, ce n'était pas nous qui partions.

Non Stop People : Claude vous a reproché d'avoir placé les affinités avant la stratégie. Etes-vous d'accord avec lui aujourd'hui ?

Charlotte : Il connaît le jeu par coeur. Quand il me dit ça, il sait qu'il a raison. Sauf que moi, je n'étais pas prête à l'entendre. Il a une façon de me parler qui ne correspond pas à mon caractère. À la réunification, j'avais envie d'avancer seule. Je m'entendais bien avec les filles, mais je n'avais plus envie de faire partie d'une alliance et de faire des choix qui ne me correspondent pas. Et ça, il ne le comprenait pas.

Non Stop People : Où en êtes-vous avec Claude aujourd'hui ?

Charlotte : On n'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Mais il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout en guerre. D'ailleurs, je ne suis en guerre avec personne de l'aventure.

Non Stop People : Que bilan faites-vous de votre participation ?

Charlotte : Je le fais surtout à travers les yeux de ma famille. De les voir aujourd'hui très fiers de moi que ce soit sur le camp ou sur les épreuves et qu'ils me reconnaissent réellement, je suis super heureuse.

