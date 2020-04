Koh-Lanta 2020 : Charlotte complexée par ses "bourrelets", ce cap qu'elle a réussi à passer

La semaine dernière, une étape cruciale a été franchie pour les candidats de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En effet, ces derniers ont vécu la traditionnelle réunification marquée par le choc des ambassadeurs. Du côté des rouges, ce sont Claude et Ahmad qui ont fait face à Moussa et Alexandra, tous les deux membres de l'équipe jaune. D'emblée, Moussa, Claude et Alexandra ont fait pression sur Ahmad pour qu'il désigne l'un de ses camarades.

De retour sur le camp réunifié, la décision a été rendue. Et c'est Delphine qui a brutalement été éliminée de la compétition. Un coup dur pour cette mère de famille qui en veut toujours à Ahmad, comme elle nous l'a confié. "C'est un coup de poignard, une trahison (...) Encore aujourd'hui, j'ai de l'amertume. Je suis une compétitrice. C'est une aventure qui, pour moi, est inachevée".

"Je suis dégueulasse avec ces bourrelets"

En quittant définitivement "Koh-Lanta", Delphine a laissé derrière elle Charlotte, son alliée dans l'aventure. Si cette dernière n'a pas caché sa déception face au choix d'Ahmad à l'issue du choc des ambassadeurs, elle est toujours dans la course. Sur Instagram, elle partage son quotidien avec ses abonnés. Après avoir révélé le poids qu'elle a pris après l'aventure, la jeune femme a posté une photo d'elle en maillot de bain à travers laquelle elle a souhaité faire passer un message sur "l'acception de soi". "On est toutes passées par ce sentiment : 'Je ne suis pas bien dans mon corps' et pourtant, tout se passe dans la tête (...) On a toutes des défauts et des qualités, le tout est de savoir sublimer nos qualités, le naturel restera votre meilleur atout !" a-t-elle commencé.

Elle a ensuite parlé de sa propre expérience face au poids. "J'ai beaucoup de complexes, mais j'ai appris à les accepter, et comment ? Ça a commencé quand j'en ai fait une force, une différenciation avec de l'autodérision, de l'humour... Par exemple, quand j'ai vu cette photo la première fois, je me suis dit : 'Mais je suis dégueulasse avec ces bourrelets', des mots durs. Aujourd'hui, j'arrive à vous la poster. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à accepter, même si c'est pas tous les jours faciles, 'Koh-Lanta' a laissé des traces. Ça sera un travail de longue haleine, mais lâchez rien, acceptez-vous, aimez-vous", a-t-elle poursuivi.

Par Clara P