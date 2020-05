Koh-Lanta 2020 : Charlotte en couple ? Cette vidéo d'Inès qui ne laisse aucun doute

Le 23 mai dernier, Inès a fêté son anniversaire. L'occasion pour la finaliste de "Koh-Lanta" de retrouver Naoil et Charlotte. Si la première a dévoilé son ventre rond - elle est enceinte de son premier enfant - la seconde s'est montrée proche d'un mystérieux jeune homme. Et c'est Inès elle-même qui a dévoilé, sans le vouloir, cette proximité dans sa story Instagram. Non Stop People vous en dit plus.