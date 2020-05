Koh-Lanta 2020 - Charlotte : le nombre impressionnant de messages d'insultes qu'elle a reçus (Exclu)

Vendredi 1er mai, l'aventure "Koh-Lanta" a pris un tournant avec les destins liés. En effet, les dix candidats ont poursuivi la compétition par équipes de deux. Ainsi, après un tirage au sort, Teheiura s'est retrouvé avec Charlotte. Après leur victoire sur le jeu de confort, ces derniers ont remporté un indice pour trouver un collier d'immunité. Avant le conseil, l'ex-rouge l'a trouvé. Mais ne se sentant pas en danger, elle a décidé de ne pas le jouer. En récoltant la majorité des voix contre elle, Charlotte a été éliminée, entraînant Teheiura dans sa chute. Lui aussi détenait un collier, mais il a oublié de le jouer.

Dans une interview qu'elle nous a accordée en exclusivité, Charlotte est revenue sur son élimination, mais pas seulement. Elle a accepté de nous expliquer son vote contre Sam. Pour rappel, le "jeune Padawan" a été éliminé le 24 avril dernier. "Pour moi, son départ était justifié. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas bien dans son équipe (...) Je n'avais pas du tout d'affinités dans le sens où c'était quelqu'un qui était assez renfermé. La journée, il n'était pas là (...) Je savais que les gens allaient voter Sam et je savais que j'étais en balance, c'était de la légitime défense", a-t-elle dit. A-t-elle compris la déception des gens de voir partir un élément fort du jeu ? "En regardant aujourd'hui l'émission, j'adore Sam, et je comprends que les gens se soient attachés à lui. Il apporte beaucoup de piment à l'émission", a-t-elle répondu.

Des insultes "en masse"

Cette élimination n'a pas été sans conséquence. En effet, certains candidats - dont Charlotte - ont été la cible de violentes critiques sur les réseaux sociaux. "Ça a été très dur sur le coup. On s'y attendait, mais pas comme ça (...) On ne savait pas du tout que les gens étaient autant attachés à Sam. Je ne m'attendais pas à autant d'insultes en masse. J'ai reçu plus de 10 000 messages privés. J'ai aussi reçu 1 500 commentaires d'insultes sous ma dernière photo juste après la diffusion du conseil. Je n'avais pas bloqué les commentaires, car je ne m'y attendais pas (...) Ça a été rapide et intense", nous a-t-elle dit.

Elle a ensuite confié pourquoi l'intervention de Denis Brogniart et de la société de production ALP (Adventure Line Productions) a été importante pour elle. "Ils n'étaient pas obligés de le faire (...) Le fait de savoir qu'ils sont là, ça nous rassure, on se sent un petit plus en sécurité. La production a porté plainte (...) Je les remercie".

Confidences exclusives recueillies par Clara P.

Par Clara P