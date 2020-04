Koh-Lanta 2020 : Charlotte lynchée après l'élimination de Sam, ce soutien qu'elle a reçu

C'est un épisode de "Koh-Lanta" qui a encore largement fait réagir la Toile. Après l'élimination d'Ahmad, un autre départ a considérablement marqué les téléspectateurs. Il s'agit de la sortie de Sam, le "jeune Padawan" qui a démontré tout au long de l'aventure son savoir-faire d'aventurier. À Non Stop People, il a parlé d'une "très forte alliance" entre Alexandra, Naoil, Inès et Régis. "Ils parlaient déjà de m'éliminer avant la réunification", a-t-il continué.

Ainsi, après la diffusion de l'épisode, ces candidats ont été violemment critiqués, voire insultés. Des propos que Denis Brogniart a fermement condamnés, comme il l'a fait savoir sur Twitter. "Je m'associe aux aventuriers de #KohLanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect", a-t-il posté.

Des propos "dénigrants"

Charlotte a elle aussi été la cible des internautes, notamment lors d'un live où elle a été qualifiée de "raciste". La candidate de "Koh-Lanta" a pu compter sur le soutien d'Ahmad via une publication sur Instagram. "Petit selfie avec ma 'raciste' préférée. On aura vraiment tout lu comme bêtise pendant cette diffusion. Je condamne tous les propos insultants, dénigrants, menaçants auxquels font face mes camarades d'aventure (Inès, Régis, Alexandra notamment). Nous sommes dans un JEU, nos décisions n'ont rien de personnelles. Tous les candidats savent qu'ils ont être éliminés tôt ou tard. Critiquez, débattez, énervez-vous ! Mais restez respectueux", a-t-il écrit.

À noter que ce lundi matin, la page Instagram de Charlotte était inaccessible (voir capture d'écran ci-dessous). La jeune femme l'a-t-elle supprimée temporairement après ce bashing 2.0 ? Elle n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet.

Par Clara P