Koh-Lanta 2020 - Charlotte : qui est l'homme qu'elle surnomme "ma vie" sur Instagram ?

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui était très attendue par les téléspectateurs. Le 21 février dernier, TF1 a enfin donné le coup d'envoi de cette édition 2020 à laquelle 14 nouveau candidats ont participé. La production a aussi fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission : Teheiura, Claude, Sara, Jessica et Moussa. Si ces derniers pensaient avancer ensemble dans le jeu, ça n'a pas été le cas. En effet, à l'issue de deux affrontements, quatre d'entre eux ont officiellement intégré la compétition. Quant au cinquième héros, il a été éliminé.

Mais un retournement de situation a changé le cours de l'aventure. Avec la sortie médicale de Marie, Jessica a pu réintégrer l'aventure chez les rouges. La semaine dernière, son vote contre Teheiura a choqué la Toile. D'ailleurs, ce dernier a été éliminé à l'issue du Conseil. La stratégie menée par Ahmad sur le camp des rouges a fonctionné.

"Mon sang"

Lors de la diffusion des premiers épisodes de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Charlotte. Qui est-elle ? Dans son portrait, elle en a dit plus. "Je travaille pour un promoteur immobilier (...) Je fais ce métier depuis 3 ans. J'ai beaucoup de mal avec la hiérarchie, avec les personnes qui peuvent être au-dessus de moi parce qu'il faut que ça avance comme j'en ai envie. Si on ne fait pas comme je veux, ça peut très vite partir au clash ou être très compliqué. Je renvoie une image de fille peut-être trop perfectionniste (...) et du coup les gens ne voient que ça. Avec 'Koh-Lanta', l'idée c'est de prouver que je ne suis pas qu'une princesse, mais que j'ai aussi une partie de moi qui est une guerrière et qui n'a pas peur".

Connectée sur ses réseaux sociaux, Charlotte partage de nombreuses photos sur Instagram. De ses voyages à ses sorties entre copines en passant par ses retrouvailles avec Denis Brogniart, la jeune femme se dévoile à ses abonnés. Elle affiche aussi sa complicité avec un mystérieux jeune homme, qui n'est autre que son frère. "Mon sang", a-t-elle posté en légende d'un cliché. "BRO' #mavie #holidays #clubmedcolumbusile #amour #pournosetoilesquibrillent #night", a-t-elle écrit sur une seconde publication.

Par Clara P