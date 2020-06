Koh-Lanta 2020 - Claude : ce compliment fait par sa femme qui l'a beaucoup touché

Le 21 février, date à laquelle TF1 a dévoilé la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Claude, l'un des candidats emblématiques de l'émission. Finaliste en 2010 et 2012, le héros a pour la troisième fois décroché sa place en finale. Et la semaine dernière, lors de l'épreuve d'orientation, il a une nouvelle fois démontré ses capacités d'aventurier en étant le premier à trouver le précieux poignard qui lui a permis de se qualifier pour l'emblématique épreuve des poteaux.

Dans une interview qu'il a accordée à La Provence, Claude s'est confié sur son parcours, lui qui n'a jamais été éliminé lors d'un conseil en trois participations. "Quand on vient sur 'Koh-Lanta', il y a plusieurs étapes à franchir et quand on a la chance d'aller au bout sans avoir à passer par le conseil, c'est une satisfaction. Cette année, encore plus que dans les deux autres fois, je ne me suis jamais senti vraiment en danger. Je n'ai pas eu la pression comme a pu avoir Eric et voir son nom sortir régulièrement. C'est une belle chose", a-t-il dit.

"Je ne suis pas quelqu'un de méchant"

Dans la suite de cet entretien, Claude a affirmé avoir évolué depuis sa première participation, en 2010. "Ma vie a changé. Je ne m'occupe plus de moi. J'ai une famille, des enfants, une femme. Je me dois - par rapport à eux - d'être exemplaire. En 2010, j'étais un peu plus solitaire, je n'avais pas de compte à rendre. Là, tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi quand tu as des enfants et une femme", a-t-il expliqué.

Sur les réseaux sociaux, c'est l'effervescence. Claude est devenu LE héros de cette saison. Twitter veut même le voir gagner cette édition 2020 de "Koh-Lanta". Etait-il prêt à cela ? "Je ne m'attendais pas du tout à avoir un retour aussi positif", a-t-il répondu à nos confrères. Il a d'ailleurs été très touché par un compliment que sa femme lui a fait. "Elle m'a dit l'autre jour : 'Je suis contente de te voir enfin comme tu es'. C'est le plus beau des compliments". Et à ceux qui le trouvent "autoritaire", qu'a-t-il à répondre ? "Sincèrement, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Des personnes avaient une image de moi comme quelqu'un (...) d'impatient, qui peut parler mal aussi. Finalement, je peux être dur, mais ce n'est jamais méchant".

Par Clara P