Koh-Lanta 2020 - Claude : ce que sa femme lui a demandé de ne surtout pas faire dans le jeu

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Au casting, les téléspectateurs ont retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'émission. Ils ont aussi fait la connaissance de 14 candidats anonymes, tous désireux d'aller le plus loin possible dans la compétition. Au fil des semaines, des stratégies ont été mises en place. Des éliminations ont aussi rythmé la vie sur le camp. Parmi les plus marquantes se trouve celle de Delphine, dont le départ a été décidé par Ahmad, Claude, Moussa et Alexandra lors du choc des ambassadeurs.

L'élimination de Sam a aussi fait grincer des dents. En colère, des internautes s'en sont violemment pris aux candidats ayant voté contre le "jeune Padawan". Une situation qui a pris une telle ampleur que Denis Brogniart et la société de production ALP (Adventure Line Productions) sont intervenus, le premier en poussant un gros coup de gueule via une vidéo postée sur Instagram, la seconde en portant plainte.

Aucune "aigreur personnelle" cette année ?

Pour cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Claude, deux fois finaliste en 2010 puis en 2012. Si l'aventurier n'a jamais remporté le titre, il a mis toutes les chances de son côté pour y parvenir cette année. Et pour se faire, il a suivi à la lettre une demande que sa femme lui a faite juste avant son départ pour les Fidji. "Avant de venir, ma femme m'a demandé de ne faire aucune promesse. On ne peut rien me reprocher, je ne suis responsable de l'élimination de personne, ce qui est rare dans 'Koh-Lanta'. Même moi, j'ai du mal à y croire", a-t-il dit au Parisien.

Pour rappel, le gagnant de l'aventure est désigné par le jury final, composé dès la réunification de candidats éliminés. Dans ses aventures passées, les décisions que Claude a prises pendant son aventure lui ont "coûté cher", comme l'ont rappelé nos confrères. "Il a perdu 6 voix à 1 en 2010 et 9 voix à 1 en 2012". "Ces résultats reflètent des aigreurs personnelles alors que dans 'Koh-Lanta', le seul responsable quand tu sors, c'est toi-même. Les votes sanction à la finale, c'est petit je trouve, même si je tiens à souligner que Bertrand, qui gagne en 2012, est un formidable aventurier, très méritant", a-t-il poursuivi.

Par Clara P