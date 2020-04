Koh-Lanta 2020 - Claude : ce soutien qu’il a reçu d’un journaliste sportif très connu

C'est une nouvelle saison que les fans de "Koh-Lanta" attendaient avec impatience. Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de "Koh-Lanta, l'île des héros". En plus d'avoir fait connaissance avec 14 nouveaux aventuriers, les téléspectateurs ont retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'aventure, à savoir Claude, Moussa, Sara, Jessica et Teheiura. Alors qu'ils croyaient démarrer l'aventure en tant qu'alliés, c'est les uns contre les autres qu'ils ont joué leur place dans le jeu.

En effet, à l'issue de deux affrontements, quatre d'entre eux ont officiellement intégré l'aventure. Quant à Jessica, elle a été éliminée. Mais la sortie médicale de Marie lui a permis de revenir dans la course, chez les rouges, dans la même équipe que Claude et Teheiura. La semaine dernière, la réunification a sonné le traditionnel choc des ambassadeurs auquel Claude a participé au côté d'Ahmad. Le duo a fait face à Moussa et Alexandra. Tous sont parvenus à se mettre d'accord sur LA personne à éliminer du jeu, à savoir Delphine.

Une surprise 2.0

En attendant la suite de l'épisode 5 diffusé ce vendredi 3 avril sur TF1, Claude donne de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. En début de semaine, il a publié une vidéo qui a fait réagir ses abonnés. En effet, le héros de "Koh-Lanta" a reçu le soutien d'un journaliste sportif très connu, à savoir Nelson Monfort.

"Salut Claude ! Je sais que tu es un grand fan de sport à la télévision, sache que moi, je suis un grand fan de 'Koh-Lanta' que nous suivons en famille chaque vendredi soir. Je te souhaite vraiment d'aller le plus loin possible dans cette émission et je t'embrasse", lui a-t-il dit. Ce à quoi Claude lui a répondu en légende de la vidéo. "Merci à Nelson Monfort pour cette surprise. Mr Nelson Monfort, j'ai passé tant de dimanche devant ma télé à regarder le sport en votre compagnie. Merci pour votre soutien. Vive le sport".

Par Clara P