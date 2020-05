Koh-Lanta 2020 - Claude : cette passion qu'il partage avec son fils de 5 ans

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition un peu particulière puisque la production a fait appel à d'anciens candidats emblématiques de l'émission, dont Claude. Finaliste en 2010 et 2012, ce dernier n'a encore jamais remporté la victoire. À son arrivée sur le camp des rouges, l'accueil a été pour le moins glacial. Avec Teheiura et Jessica, le héros a été vu comme une menace par ses coéquipiers pour la suite de leur aventure. Mais tout s'est finalement bien passé pour Claude qui, au fil de la compétition, est parvenu à franchir tous les obstacles.

Lundi 18 mai, Claude a participé à un podcast mené par Fred et Maud, les créateurs de "Oufff". L'occasion pour l'aventurier de 40 ans de parler de son expérience aux Fidji, en revenant tout d'abord sur les fondamentaux de "Koh-Lanta". "C'est partir à l'inconnu, dans un lieu très isolé. Le seul but est de pouvoir tenir un maximum de jours, en trouvant sa propre nourriture. C'est aussi survivre aux autres, et mener à bien son équipe à mi-parcours", a-t-il confié.

"Ça va lui apporter"

Pendant cet entretien, Claude a aussi pu parler de sa passion pour la course. Le candidat de "Koh-Lanta" a déjà participé à plusieurs trails (NDLR, des courses en pleine nature), initiant même son fils Andréa à ses entraînements. "Mon fils - il a 5 ans - je l'ai emmené courir avec moi la dernière fois, il a fait 5 kilomètres. Ça va lui apporter. Mon père n'était pas sportif du tout, c'était un travailleur, c'est l'ancienne génération. Il se levait quand il avait 15 ans à 5 heures du matin. J'ai une ouverture d'esprit qui est différente", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Je suis content, ça me fait plaisir. On fait ça une fois par semaine, et mon fils y prend goût". Peu de temps après l'interview, Claude a partagé sur Instagram un cliché sur lequel il profite de ses enfants (NDLR, il est devenu papa pour la deuxième fois en janvier dernier). En légende, il a posté le message suivant : "La vie, la vraie".

Par Clara P