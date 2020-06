Koh-Lanta 2020 : Claude, chauffeur de maître, se confie sur son patron

S’il y a bien un aventurier qui a gagné le cœur des Français, c’est Claude. Le papa de 40 ans déjà finaliste à deux reprises du jeu d’aventure s’est hissé sur la troisième marche du podium de l’édition 2020 de Koh-Lanta au grand désespoir du public, presque entièrement acquis à sa cause. La déception des fans de Claude est telle que certains ont ouvert des cagnottes pour le soutenir. Mais l’aventurier a préféré leur demander de les fermer et de verser l’argent à des associations. S’il a impressionné les téléspectateurs tout au long des nombreuses épreuves, on en oublierait presque que Claude a une vie en dehors du jeu d’aventure. Il est chauffeur de maître. Le candidat a acquis une notoriété incroyable à la suite de ses participations mais n’entend pas changer de vie pour autant…

Son employeur peut compter sur lui

Dans une interview vidéo accordée à Yahoo, il évoque son métier et son patron. "Je vais continuer, forcément. Mon patron est une personne exceptionnelle, je lui suis beaucoup redevable par rapport à la confiance qu’il m’a accordée et je continuerai tant qu’il voudra de moi". L’identité de son employeur n’est pas connue et ce n’est pas l’aventurier qui vendra la mèche. "Mon patron, je n’en parlerai pas pour garder son intimité et préserver ce lien qu’on a. C’est quelque chose que je n’ai pas envie d’exposer et je suis là pour veiller à tout ça". Plébiscité, Claude a laissé entendre qu’il étudiait toute proposition et qu’il ne serait pas contre une quatrième participation à Koh-Lanta… A moins que ce ne soit pour remplacer Denis Brogniart à la présentation !

Par Valentine V.