Koh-Lanta 2020 : Claude de retour dans une nouvelle saison ? Denis Brogniart réagit

Cette saison de Koh-Lanta a malheureusement eu un goût amer pour Claude. Grand favori des internautes, l’aventurier n’a pas réussi à s’imposer sur les poteaux face à Naoil. Et c’est finalement Inès que Naoil a choisi d’affronter. Mais alors que cette dernière est rapidement devenue la cible de critiques, Claude a tenu ce samedi 6 juin a féliciter la grande gagnante sur Instagram : "Salut à tous. Ne soyez pas déçu, vous avez pu suivre le verdict, je ne suis pas l'heureux gagnant de cette édition mais je suis très heureux de mon parcours et je tiens à féliciter Naoil qui est une belle gagnante et qui représente bien ce que j'attends d'un gagnant de Koh-Lanta. J'ai eu un soutien sans faille de votre part, chose que je n'avais pas eu lors de mes précédentes aventures et ce soutien, c'est ma plus belle victoire".

"Je reviendrai à Koh-Lanta"

Et il se pourrait bien que les fans de Koh-Lanta revoient très rapidement Claude dans le jeu de TF1. Invité de Denis Brogniart ce dimanche 7 juin sur Instagram, l’aventurier a révélé qu’il était prêt à retenter une nouvelle fois l’aventure après déjà trois participations : "Je reviendrai à Koh-Lanta pour chercher ce qu'on me doit". Une annonce qui a rapidement fait réagir Denis Brogniart. Le présentateur de Koh-Lanta n’a pas pu cacher sa joie d’apprendre cette nouvelle : "J'aimerais vraiment que tu puisses revenir un jour". En attendant de revoir Claude sur TF1, ce dernier a évoqué la victoire de Naoil : "On lui donne l’occasion de gagner 100 000 euros facilement, elle ne se la complique pas [...] je comprends son choix, je l’accepte, je suis content que ça soit elle".

Par Alexia Felix