Koh-Lanta 2020 : Claude défendu sur Twitter après une remarque de Pholien

Depuis plusieurs mois, les téléspectateurs suivent la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "L'île des héros". En effet, cinq anciens candidats emblématiques de l'aventure ont intégré le jeu parmi 14 nouveaux candidats anonymes. Au fil des semaines, des stratégies ont été mises en place et des éliminations ont rythmé la vie sur le camp.

Dans les derniers épisodes diffusés sur TF1, Eric a été éliminé après sa défaite sur la dernière épreuve d'immunité. Quant à Régis, il a fait les frais de la stratégie menée par Claude qui, pour venger les départs de Jessica et Teheiura, lui a menti sur ses votes. En effet, il lui a fait croire qu'il ne voterait pas contre lui pour finalement déposer son prénom deux fois dans l'urne.

"C'est moche la jalousie"

Le 29 mai dernier, TF1 a diffusé la première partie de la finale de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les cinq finalistes de cette édition 2020, à savoir Claude, Inès, Naoil, Moussa et Alexandra. Pendant plusieurs heures, ces derniers ont disputé la redoutable course d'orientation. Une épreuve qui a mis leurs nerfs à rude épreuve, entre stress, découragement et dépassement de soi.

Si Alexandra a été contrainte d'abandonner après un malaise en pleine épreuve, Inès a trouvé le poignard et ce, sans l'aide de la balise. Quant à Naoil, elle a décroché sa place sur les poteaux, éliminant Moussa. En effet, Claude a été le premier à se qualifier pour la finale. Et pendant l'épreuve, le héros a pris du temps pour aider ses camarades. Un comportement qui en a surpris plus d'un, mais qui n'a visiblement pas été au goût de Pholien, ex-candidat de l'équipe rouge. "Quand tu 'aides' tout le monde pour être certains de rester seul sur ta balise", a-t-il posté sur Twitter. Une remarque pour laquelle il s'est attiré de nombreuses critiques de la part des soutiens de celui qui se fait surnommer "Claudius" (voir tweets ci-dessous).

Quand tu « aides » tout le monde pour être certain de rester seul sur ta balise — Pholien Koh Lanta (@Pholienkohlanta) May 29, 2020

Pholien il a rien prouvé ... mais il continue de parler, Claude il a fait son taf sur le camp et dans les épreuves donc oui mtn il fait et dit ce qu’il veut ! — jesuislavocatedesjustes (@541Stella) May 30, 2020

Mais t’as quoi contre Claude ??? — (@__aad93) May 29, 2020

C'est moche la jalousie — laquenelle rebelle (@laquenelle30) May 29, 2020

Je n’ai pas du tt dit le contraire — Pholien Koh Lanta (@Pholienkohlanta) May 29, 2020

Il aide les autres car il a bon coeur et que les autres ont du mal. Ce tweet est marrant venant de quelqu'un qui perdait super vite les épreuves.. ;) — Alexia (@AlexiaHPHG) May 30, 2020

La jalousie fait mal Claude et le meilleur rageux — mzelle mzelle leti (@MzelleLeti) May 30, 2020

