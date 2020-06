Koh-Lanta 2020 : Claude éliminé, Naoil choisit Inès et se met Twitter à dos

Le 21 février, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition particulière puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'aventure, à savoir Claude, Moussa, Teheiura, Jessica et Sara. Les téléspectateurs ont aussi fait connaissance avec 14 nouveaux candidats anonymes. C'est aux Fidji que la compétition a démarré, et autant dire que cette saison a été marquée par des moments forts, comme la fois où Teheiura a été éliminé par les rouges à la suite de la stratégie d'Ahmad. D'autres départs ont rythmé la vie sur le camp, comme celle de Delphine, brutale. En effet, cette dernière a été éliminée après le choc des ambassadeurs.

Le 29 mai dernier, la première partie de la finale a été diffusée. Après les éliminations de Régis et Eric aux portes de la finale, Claude, Naoil, Moussa, Alexandra et Inès ont disputé la redoutable course d'orientation. Pour Alexandra, l'épreuve s'est arrêtée prématurément après une "grosse chute de tension". Quant à Moussa, il n'a pas été assez rapide pour trouver le poignard. Claude, Inès et Naoil ont été les grands vainqueurs de cette épreuve.

Un choix contesté sur Twitter

Ce vendredi 5 juin, TF1 diffuse la suite de la finale de "Koh-Lanta". L'épreuve des poteaux a eu lieu. Elle a été remportée par Naoil. Cette dernière a dû choisir son/sa finaliste. Et sans surprise, elle a choisi de la vivre face à Inès, son alliée depuis le début de l'aventure. Déçu, Claude a été éliminé. Pour la troisième fois, le héros passe à côté de la victoire.

Le choix de Naoil a fait réagir Twitter. Et autant dire que les internautes ne valident pas sa décision, la majorité ayant fait part de leur "déception", notamment face à l'élimination de Claude. "Par contre Naoil qui a venté le mérite et l'honnêteté tout le long de l'aventure. Faire ce choix de choisir Inès je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Et ça me déçoit", a posté une internaute. "Quelle déception ce choix de Naoil dans 'Koh-Lanta' de prendre Inès en finale. Claude méritait sa place et même la victoire... Mais c'est le jeu", a continué un autre.

Je suis déçue du choix de Naoil. Elle qui prônait le mérite durant tout cette saison et qui finit par choisir Inès pour la finale... Claude méritait plus que tout d’être à sa place. Dégoûtée...#KohLanta2020 #KohLanta pic.twitter.com/wkredmmUjd — mathilde (@MathildeARMYK) June 5, 2020

Dégoûté du choix de Naoïl #KohLanta #KohLanta2020 elle a choisi Inès juste par peur que tout le monde vote pour Claude @TF1 pic.twitter.com/VGaTGpwqIG — Harmony Flowers (@HarmonyFlowersB) June 5, 2020

Par contre Naoil, qui a venté le mérite et l'honnêteté tout le long de l'aventure.

Faire ce choix de choisir Inès je comprends pas. Je comprendrai jamais. Et ça me déçoit.#KohLanta — Thomas Maeyens (@ThomasAbsFans) June 5, 2020

Naoil tout au Long elle a fait genre des « le mérite c’est important » et ci et ça mais la Claude a raison qu’elle reconnaisse que c’est un choix stratégique. Inès elle est tombée la première aux poteaux elle a zéro victoire c’est tout. Point. #Kohlanta #Kohlanta202 pic.twitter.com/QmIjotpAfD — Justine (@justine_sla) June 5, 2020

Par Clara P