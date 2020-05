Koh-Lanta 2020 : Claude évoque pour la première fois le décès de sa mère

L'édition 2020 de "Koh-Lanta" a été l'occasion pour les fans du programme de retrouver cinq anciens candidats emblématiques, à savoir Teheiura, Sara, Jessica, Moussa et Claude. À ce stade de l'aventure, seuls Moussa et Claude sont toujours en compétition, à l'approche de la grande finale qui aura lieu en deux temps : le 29 mai prochain, TF1 diffusera la première partie avec la redoutable course d'orientation. Les téléspectateurs ont ensuite rendez-vous le 5 juin avec la mythique épreuve des poteaux, puis le direct présenté par Denis Brogniart. Pas de public pour ce final, seuls les candidats de la saison seront présents.

Le 18 mai dernier, Claude a participé à un podcast animé par Fred et Maud, les créateurs de "Oufff". Un entretien qui a permis à l'aventurier de se confier sur son aventure, mais pas que. En plus d'avoir évoqué cette passion qu'il partage avec son fils de cinq ans, le héros s'est livré à coeur ouvert sur son enfance. "J'ai grandi avec ma soeur. Mon père travaillait à la boucherie, ma mère n'a jamais travaillé. On partait en vacances (...) C'était une vie vraiment bien", a-t-il dit.

Une "1ère expérience" marquante

Claude a ensuite traversé une douloureuse épreuve familiale. "Ma mère a eu un cancer, elle est décédée très jeune. J'avais 9 ans, elle en avait 33. À partir de ce moment-là, notre vie a un peu changé", a-t-il poursuivi. Il a profité de cet entretien pour revenir sur sa première participation à "Koh-Lanta" en 2010. Une expérience qui s'est révélée difficile pour lui, notamment vis-à-vis de la nourriture. Un aspect de l'aventure qui l'a ramené aux souvenirs de sa maman malade.

"40 jours au Vietnam, pas de noix de coco. Il n'y avait rien. La faim, j'en ai vraiment souffert, c'était vraiment compliqué (...) Ma mère pesait 38 kilos à son décès, j'avais ce rapport à la nourriture qui était un peu particulier (...) Plus les jours avançaient, plus je me trouvais amaigri, et je me disais vers la fin : 'Mais qu'est-ce que je fais là ?' Je revoyais ma mère à travers mes jambes. Cette première expérience m'a vraiment marqué. Les suivantes, je les ai vécues beaucoup plus facilement car l'impact psychologique, je l'avais déjà passé", a-t-il raconté.

Par Clara P