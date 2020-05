Koh-Lanta 2020 : Claude finaliste, pourquoi Twitter veut le voir gagner

Le 21 février dernier, TF1 a lancé la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En plus d'avoir fait connaissance avec 14 nouveaux aventuriers anonymes, les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, à savoir Jessica, Moussa, Sara, Teheiura et Claude. Deux fois finalistes - en 2010 et 2012 - Claude n'a pas eu un accueil très chaleureux chez les rouges, tout comme Jessica et Teheiura. En effet, les trois héros ont d'emblée été considérés comme "une menace" pour les anonymes de l'aventure. Mais au fil de la compétition, celui que les internautes surnomment "Claudius" a réussi à passer les étapes, décrochant plusieurs victoires lors des jeux de confort et d'immunité.

Le 22 mai dernier, dans l'épisode 13 de "Koh-Lanta", Claude a fait le buzz sur les réseaux sociaux après s'être joué de Régis. En effet, alors qu'il lui avait promis de ne pas voter contre lui lors du dernier conseil avant la finale, le héros a finalement déposé son prénom deux fois dans l'urne. Un geste qui a eu pour conséquence l'élimination de l'ex-jaune, qui a accusé le coup. Pour justifier ses deux votes, Claude lui a expliqué qu'il souhaitait venger les départs de Teheiura et Jessica dans l'aventure.

"Gagnant de Koh-Lanta ou rien"

En remportant la dernière épreuve d'immunité, Claude s'est assuré une place en finale de "Koh-Lanta". S'il comptait donner son collier d'immunité à Eric, l'élimination de ce dernier a changé ses plans. Il ne l'a finalement transmis à personne. En finale face à Naoil, Alexandra, Inès et Moussa, Claude a déjà disputé l'emblématique épreuve des poteaux deux fois, lors de ses participations en 2010 et 2012.

Mais l'aventurier n'a jamais remporté le jeu, le jury final n'ayant jamais majoritairement voté pour lui. Sur Twitter, les internautes souhaitent voir Claude l'emporter. "Claude gagnant de Koh-Lanta ou rien", a posté l'un d'entre eux. "Me tarde de voir Claude le grand gagnant", a posté un autre. Le 25 mai dernier, Claude s'est confié au micro de "Good Morning" sur le soutien qu'il reçoit via les réseaux sociaux. "Je reçois beaucoup de messages de bienveillance, tous les jours. Je vais bien. On est satisfait que l'émission fonctionne et que l'image qu'on donne est bonne. Avoir conquis le coeur des téléspectateurs, c'est ma plus belle victoire", disait-il.

Par Clara P