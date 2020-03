Koh-Lanta 2020 : Claude, Jessica... Les candidats confinés, ils dévoilent leur quotidien

C'est une crise sans précédent qui touche la France et d'autres pays du monde. Depuis plusieurs semaines, le coronavirus fait de nombreuses victimes. Le bilan au soir du mercredi 25 mars sur le territoire français faisait état de 1 331 morts et plus de 25 233 cas confirmés. En Italie, la situation est critique, puisque le pays comptabilise plus de 7 000 morts et près de 75 000 personnes sont contaminées. Pour lutter contre la propagation du virus, le gouvernement français a annoncé une série de mesures. Alors que les musées, restaurants et cafés sont fermés depuis le 15 mars, Emmanuel Macron a demandé à ses concitoyens de rester chez eux.

"Je trouve des occupations"

Si cette épidémie de coronavirus a un impact sur le quotidien des Français, le PAF est lui aussi touché. En effet, plusieurs tournages de séries télévisées ont été suspendus. Quant aux émissions, si Jean-Luc Reichmann a précisé que les épisodes actuellement diffusés sur TF1 sont enregistrés, Cyril Hanouna anime toujours "Touche pas à mon poste", mais de chez lui. Pour "Koh-Lanta", Télé-Loisirs a révélé que l'épisode 5 diffusé ce vendredi 27 mars sera plus court que les précédents. Au total, les téléspectateurs pourront profiter du programme pendant 1h15 au lieu des 2 heures habituelles. Le 3 avril prochain, la suite de cet épisode sera diffusé sur TF1. Un volet qui durera lui auss 1h15.

En attendant la suite de la compétition, Non Stop People s'est intéressé au quotidien des candidats de "Koh-Lanta" en cette période de confinement. Plusieurs d'entre eux ont donné de leurs nouvelles dans leur story Instagram. Ainsi, Claude a partagé un cliché de son deuxième enfant accompagné de la légende suivante : "Vis ma vie de confinement". De son côté, Jessica a rangé sa moto dans le garage. Mais pas question pour elle de la laisser de côté. "Quand je lui explique que ça va aller et que bientôt, on ira pique-niquer", a-t-elle posté. Enfin, Sam a confié à ses abonnés qu'il a trouvé "des occupations", tout comme Naoil avec la cuisine. Sara, elle, a revisité son célèbre "Y a pas de fatigue qui soit !" en "Y a pas d'ennui qui soit !".

Par Clara P