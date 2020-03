Koh-Lanta 2020 : Claude papa et pacsé, retour sur sa vie de couple

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui a commencé sur les chapeaux de roues. En effet, les téléspectateurs ont fait la connaissance des 14 nouveaux aventuriers de la compétition. Au casting, la production a aussi fait appel à cinq anciens candidats emblématiques du programme, à savoir Teheiura, Sara, Moussa, Jessica et Claude. Ce dernier a déjà participé à deux éditions de "Koh-Lanta" à l'issue desquelles il a été finaliste.

Il y a deux semaines, dans l'épisode 2 de "Koh-Lanta", Claude n'est pas parvenu à décrocher sa place dans l'aventure à l'issue du premier affrontement des héros. En effet, ce sont Moussa et Teheiura qui l'ont remporté, intégrant chacun une équipe du jeu. Ce vendredi 13 mars, TF1 diffuse l'épisode 3 de cette édition 2020 au cours duquel aura lieu le deuxième affrontement qui opposera les trois héros restants, Claude, Sara et Jessica. À l'issue de l'épreuve, l'un d'entre eux sera définitivement éliminé.

Papa d'un deuxième enfant

En participant à cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", Claude a laissé derrière lui sa famille. En juillet dernier, dans le cadre de sa participation à "Ninja Warrior" sur TF1, il en a dit plus sur sa vie de couple. "Je me suis pacsé. On a eu un petit garçon, Andréa, avec ma femme (NDLR, en 2015). Il a aujourd'hui 4 ans. On a déménagé, on habite à Puteaux", disait-il à Télé-Loisirs. En décembre dernier, il a annoncé sur sa page Instagram une heureuse nouvelle : la future naissance de son deuxième enfant. À cette occasion, il a partagé un cliché en compagnie de sa compagne Virginie et de leur fils. "Le temps passe vite... Bientôt 4 sur la photo", postait-il en légende.

En janvier dernier, Claude a officialisé sur Instagram la naissance de son deuxième enfant, un petit garçon. "Te voilà enfin arrivé Marceau, heureux de t'accueillir dans notre famille mon fils", postait-il en légende d'un cliché immortalisé en noir et blanc.

Par Clara P