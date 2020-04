Koh-Lanta 2020 : Claude papa fusionnel et complice avec son fils

Pour la nouvelle saison de "Koh-Lanta" diffusée depuis le 21 février sur TF1, la production a eu l'idée de faire appel à d'anciens candidats emblématiques afin de pimenter la compétition. Ainsi, Claude, Moussa, Sara, Jessica et Teheiura ont accepté de revenir dans l'aventure avec, pour seul objectif, la victoire. En effet, aucun d'entre eux n'a jamais remporté le jeu. Après s'être affrontés lors de deux duels au sommet, les cinq héros ont rejoint le casting officiel de la saison. Depuis, Sara a été contrainte de quitter l'aventure à la suite d'une blessure au ventre.

Quant à Claude, celui qui faisait partie de l'équipe rouge a révélé lors du choc des ambassadeurs qu'il s'était toujours senti jaune. La faute à Ahmad et à ses camarades qui, dès son arrivée sur le camp, l'ont mis de côté avec l'idée de l'éliminer. Jessica était aussi en danger, mais c'est Teheiura qui a trinqué. Si Ahmad était parvenu à faire un pacte avec Moussa pour être le dernier des rouges à partir, son changement de vote lors de l'élimination de Pholien a changé la donne. Et Claude ne s'est pas gêné pour voter contre lui.

Un duo inséparable

Alors que la réunification bat son plein dans "Koh-Lanta", la vie personnelle de Claude intéresse les téléspectateurs. En juillet dernier, dans le cadre de sa participation à "Ninja Warrior" sur TF1, l'aventurier en a dit plus sur sa vie de couple. "Je me suis pacsé. On a eu un petit garçon, Andréa, avec ma femme (NDLR, en 2015). Il a aujourd'hui 4 ans. On a déménagé, on habite à Puteaux", disait-il à Télé-Loisirs.

Très fusionnel et complice avec son fils, Claude poste sur Instagram de nombreuses photos en sa compagnie. De leur virée en bateau à leurs encouragements pour l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 en passant par leurs vacances dans le Sud de la France, ils ne se quittent plus. En janvier dernier, Claude a annoncé la naissance de son deuxième enfant, un petit garçon. "Te voilà enfin arrivé Marceau, heureux de t'accueillir dans notre famille mon fils", postait-il en légende d'un cliché immortalisé en noir et blanc.

Par Clara P