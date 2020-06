Koh-Lanta 2020 - Claude : pourquoi il a eu peur de décevoir ses fans (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette finale ?

Claude : Très sereinement, connaissant les résultats déjà depuis un bon moment. J'étais juste très déçu parce que j'avais vu la ferveur grandir au fur et à mesure des épisodes. Je m'attendais à ce que les gens soient forcément déçus et c'est ça qui m'embêtait le plus.

Non Stop People : En combien de temps avez-vous digéré votre défaite ?

Claude : Ça a duré une journée ! Le jour même, quand je vote pour Naoil, ça y est, j'ai déjà digéré ma défaite. J'étais content de mon parcours, j'ai fait de belles choses. Je n'ai pas gagné, c'est ma faute. Mais j'étais assez en paix avec ça.

Non Stop People : Qu'est-ce qui vous a fait défaut sur les poteaux ?

Claude : Je pense que c'est le manque de concentration. J'étais assez relaxé. La première demi-heure était assez difficile, j'avais du mal à trouver mes marques. Plus les minutes passent, plus je me sens à l'aise. Finalement, Inès tombe après deux heures. Elle a quand même bien tenu. Il n'en restait qu'une, je me suis dit : 'Accroche-toi'. Quand Denis annonce enfin que l'épreuve va une nouvelle fois se corser, je suis trop excité, je tourne mes yeux, et là, je perds l'équilibre.

Non Stop People : Pourquoi avoir été déçu par le choix de Naoil vis-à-vis d'Inès ?

Claude : Même si je m'étais déjà imaginé le scénario, j'avais quand même encore un mince espoir que Naoil me choisisse par rapport aux jeux qu'on avait déjà partagés ensemble. C'est plus la justification qui me dérange à ce moment-là que le choix en lui-même. Je n'ai pas envie d'entendre : 'Je ne te prends pas, parce que tu es trop fort et puis tu peux me barrer le chemin pour le titre et les 100 000 euros'. De me dire aussi que je suis hors catégorie... Elle a voulu atténuer ma déception et ça l'a accrue en fait. Je pense que la majorité des gens auraient fait le même choix qu'elle.

"Avec Pholien, ça reste cordial"

Non Stop People : Quels sont les retours que vous avez eus sur les réseaux sociaux ?

Claude : Je n'ai eu que des bons retours. J'avais peur que les gens soient déçus de moi. Finalement, ils étaient plus déçus du fait que je ne gagne pas, que de ma prestation. J'ai reçu beaucoup d'amour et de soutien. Ça fait plaisir, parce que ça reste toujours exceptionnel d'en recevoir déjà et d'en recevoir autant, encore plus. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. Je suis surpris, mais finalement je suis reconnaissant. Je n'ai pas gagné, mais grâce à eux, j'ai gagné.

Non Stop People : Par rapport à vos précédentes aventures, les réseaux sociaux n'avaient pas autant de place qu'aujourd'hui ?

Claude : Évidemment. En 2010 et 2012, il n'y avait que Facebook. J'avas suscité le bon comme le mauvais. J'avais reçu mon flot d'insultes aussi. Cette année, de recevoir que du bon, c'est une victoire qui est difficile à obtenir à 'Koh-Lanta', je peux vous le garantir.

Non Stop People : Comment se sont passées les retrouvailles avec vos camarades ?

Claude : Très bien. On était dans un espace avec des règles bien précises à respecter par rapport au coronavirus : le port du masque, la distanciation sociale... C'était un peu particulier.

Non Stop People : Et avec Pholien ?

Claude : Il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Après, ça reste cordial. On ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Je n'ai pas trop apprécié tout ce qu'il a pu faire pour se mettre en avant sur les réseaux au détriment de mes camarades. Je n'ai pas trouvé ça top surtout pour une personne qui a été un sportif de haut niveau. Je trouve ça petit. Je peux comprendre qu'il soit frustré, mais il faut aussi savoir se remettre en question. Je pense qu'il aurait voulu aller plus loin dans l'aventure, et qu'il est frustré de ne pas avoir vécu l'aventure qu'il aurait souhaité.

Non Stop People : On a pu vous reprocher votre franc-parler pendant l'aventure...

Claude : J'aime bien qu'on me dise les choses clairement, et inversement. Il y a des personnes avec qui ça passe bien et d'autres qui ont besoin qu'on mette plus les formes. Je le comprends, j'essaie de travailler dessus. Mais on a quand même une identité et pour moi, ce sera toujours ce franc-parler. Mais j'essaie de le travailler pour qu'il fasse moins de dégâts chez certains qui seraient plus sensibles.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P