Koh-Lanta 2020 : Claude prêt à remplacer Denis Brogniart, il se confie

Pour la troisième fois, Claude, célèbre aventurier de Koh-Lanta, s’apprête à monter sur les mythiques poteaux du jeu de TF1 ce vendredi 5 juin pour la grande finale. A cette occasion, le candidat a fait des confidences à nos confrères du Figaro. Et bonne nouvelle pour les fans de Claude, ce dernier ne dirait pas non à une prochaine saison de Koh-Lanta : "J’en ai fait le tour, j’ai tout gagné, j’ai tout vu, il manque juste mon prénom sur le papier et on verra vendredi si ça sera le mien. Mais honnêtement, si on me proposait une nouvelle aventure, j’irais pour défendre mes acquis, je suis un boulimique de challenges. La plus belle aventure reste la première avec la découverte du jeu. Mais c’est comme des courses, j’en fais pleins mais elles sont toujours différentes selon les distances, les lieux, les adversaires. Je connais Koh-Lanta d’accord mais il y a toujours des surprises et j’ai toujours cette envie d’aller au bout. Après il faudra voir l’âge et la forme que j’aurais si on me proposait de repartir".

"ça me plairait"

Et en plus de redevenir aventurier du jeu de TF1, Claude est même prêt à tenter une toute nouvelle expérience, celle de présenter Koh-Lanta à la place de Denis Brogniart : "Maintenant que le public veut renommer "Koh-Lanta" par "Claude-Lanta", j’attends que Denis Brogniart prenne sa retraite (rires). Il faut qu’il y songe sérieusement. Si je fais une balade à vélo avec lui, je lui réglerai son compte. Plus sérieusement, ça me plairait de présenter "Koh-Lanta", ça serait une nouvelle expérience d’autant plus que je connais bien le jeu mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge". Reste à voir si Denis Brogniart serait prêt à laisser sa place.

Par Alexia Felix