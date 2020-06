Koh-Lanta 2020 : Claude refuse les cagnottes lancées pour le soutenir

Bien que Claude n'a pas remporté "Koh-Lanta", il a conquis le coeur des téléspectateurs. Au fil des semaines, l'aventurier a été encouragé par de nombreux internautes qui ont salué son attitude pendant l'aventure. Participant pour la troisième fois à "Koh-Lanta", Claude a vu une nouvelle fois la victoire lui échapper. Alors que Naoil a remporté le jeu, la défaite du candidat éliminé lors de l'épreuve des poteaux n'est pas passée auprès de ses nombreux soutiens. Pour corriger cela, des internautes ont créé plusieurs cagnottes sur le site Leetchi afin de récolter de l'argent pour leur héro.

"C'est allé trop loin avec les cagnottes"

Tandis que ces cagnottes ne sont pas officielles, Claude a réagi à cet élan de générosité en freinant les ardeurs. "Merci de votre soutien ! Je ne m'attendais à cet élan de solidarité. C'était la folie hier soir mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin", a assuré le candidat sur Twitter ce samedi 6 juin. Reconnaissant envers ses soutiens, Claude n'a pas accepté de recevoir cet argent, en préférant qu'il serve à des associations. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'aventurier a ajouté : "Là, c'est allé trop loin avec les cagnottes Leetchi, il y en a des dizaines et des dizaines qui se sont créées, c'est la folie. Franchement, j'admire votre générosité mais je peux pas accepter, c'est trop. (...) Tout ce que vous avez fait là, ça vaut mille fois plus que le gain final et à la limite le titre sur le papier".

Par Marie Merlet