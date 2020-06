Koh-Lanta 2020 : Claude remercie ses fans et félicite Naoil dans une vidéo

Vendredi 5 juin se déroulait la grande finale de "Koh-Lanta". Un carton d'audience pour TF1 et une déferlante sur les réseaux sociaux. Les fans se sont déchirés entre eux au sujet de la défaite de Claude, ultra favori, et de la grande gagnante de cette saison, Naoil. C'est la troisième fois que le héros passe à côté de la victoire. Tandis qu'il quittait l'émission le choix de Naoil d'affronter Inès faisait beaucoup réagir sur Twitter. De nombreux téléspectateurs ont fait part de leur déception de ne pas voir Claude en finale. Selon beaucoup, il méritait sa place. Mais Naoil en a décidé autrement...

Pas rancunier

Ce samedi 6 juin, au lendemain de la grande finale, Claude Dartois de son vrai nom, a posté une vidéo sur son compte Instagram pour parler à ses fans. Le finaliste malheureux revient sur son passage dans l'émission et n'en garde que du bon. Pas rancunier, il a le sourire. "Salut à tous. Ne soyez pas déçu, vous avez pu suivre le verdict, je ne suis pas l'heureux gagnant de cette édition mais je suis très heureux de mon parcours et je tiens à féliciter Naoil qui est une belle gagnante et qui représente bien ce que j'attends d'un gagnant de Koh-Lanta", lance Claude. Celui qui a échoué aux portes de la finale est heureux car son parcours "est top". "J'ai préservé ma flamme", ajoute le candidat très content de lui. Et last but not least, il a conquis les cœurs des téléspectateurs, et ça ça lui fait très plaisir : "J'ai eu un soutien sans faille de votre part, chose que je n'avais pas eu lors de mes précédentes aventures et ce soutien, c'est ma plus belle victoire."

Quant à la suite, Claude reste mystérieux mais prévient : "Il y aura sûrement d'autres aventures qui vont se mettre en place." On a hâte de voir ça !

Par Mélanie C.