Koh-Lanta 2020 - Claude : son identité usurpée, il lance un appel à ses fans

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 pas comme les autres, puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission. De quoi donner une nouvelle dynamique à l'aventure. A côté de ça, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes. Ces derniers ont été divisés en deux équipes : les rouges et les jaunes. Si Claude, Teheiura et Jessica ont intégré la première, Moussa et Sara ont été très bien accueillis par la deuxième.

Pendant l'aventure, des stratégies ont été mises en place - notamment celle d'Ahmad pour éliminer Teheiura - et des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. La semaine dernière, dans l'épisode 13 de "Koh-Lanta", Eric a été éliminé après sa défaite sur la dernière épreuve d'immunité de la saison. Quant à Régis, alors qu'il pensait pouvoir faire confiance à Claude qui lui avait assuré qu'il ne voterait pas contre lui, l'ex-jaune a été dupé. En effet, le finaliste des éditions 2010 et 2012 a bel et bien déposé son prénom dans l'urne, et deux fois de suite. En effet, il disposait du vote noir de Jessica, éliminée quelques jours plus tôt.

"C'est ridicule"

Avec Naoil, Moussa, Inès et Alexandra, Claude est finaliste de cette édition 2020 de "Koh-Lanta". Il faut dire que depuis le début de l'aventure, le héros peut compter sur le soutien de ses fans. "Je reçois beaucoup de messages de bienveillance, tous les jours. Je vais bien. On est satisfait que l'émission fonctionne et que l'image qu'on donne est bonne. Avoir conquis le coeur des téléspectateurs, c'est ma plus belle victoire", a-t-il confié le 25 mai dernier au micro de "Good Morning" sur Radio Contact.

Ainsi, lorsque Claude s'est rendu compte que son identité avait été usurpée sur TikTok, il a appelé ses fans à la rescousse. "À tous, une personne sur TikTok utilise mon nom, voici le compte. Signalez-le si possible, pour le fermer. Merci à vous", a-t-il posté sur Twitter. Une usurpation qui a fait réagir les internautes, certains ne perdant pas de temps pour agir. "Ce genre de personnes qui prend l'identité de quelqu'un. C'est ridicule", a écrit l'un d'entre eux. "C'est comme si c'était fait frangin", a poursuivi un autre.

A tous une personne sur TikTok utilise mon nom, voici le compte,signalez le si possible pour le fermer merci à vous pic.twitter.com/BNFgV7y7KK — Claude_Kohlanta officiel (@claude_koh) May 27, 2020

Par Clara P