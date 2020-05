Koh-Lanta 2020 : Claude a-t-il déjà reçu des messages d'insultes sur la Toile ?

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais aussi de faire connaissance avec 14 candidats anonymes. Une édition 2020 qui ne manque pas de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Entre la non-utilisation du collier d'immunité par Charlotte, la stratégie d'Ahmad pour éliminer Teheiura ou plus récemment la trahison de Régis qui a changé son vote contre Jessica, les stratégies ne manquent pas de rythmer la vie sur le camp.

Mais cet engouement pour l'aventure a pris une violente tournure il y a plusieurs semaines, après l'élimination de Sam dans "Koh-Lanta". Plusieurs candidats ont été la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Régis a reçu des menaces de mort, et sa famille a elle aussi été visée. Dans un entretien à Ciné Télé Revue, il a confié avoir mis au courant les gendarmes de la situation. Depuis, ces derniers font des "rondes fréquentes" autour de chez lui.

Une "bienveillance" signe de "victoire"

Face à ce déferlement de haine, Denis Brogniart et la société de production ALP (Adventure Line Productions) ont réagi. Le premier en poussant un gros coup de gueule sur Instagram, la deuxième en saisissant la justice. Si Jessica a confié avoir elle aussi été insultée sur la Toile, Claude n'a pas affaire à ce genre de messages, comme il l'a confié au Parisien.

"Je n'ai pas vu un seul message négatif. En tant que père de famille, c'est vraiment top. Ils me font beaucoup rire, je reçois des dessins, des montages. J'ai comme l'impression, après l'élimination de Sam et celle de Teheiura, d'avoir récupéré leur flambeau en moi. Ceux qui les soutenaient parce qu'ils voulaient voir gagner un aventurier fort dans les épreuves et sur le camp, sont maintenant derrière moi. Toute cette bienveillance de la part du public, c'est déjà une grosse victoire", a-t-il dit.

Par Clara P