Koh-Lanta 2020 : Claude, un candidat dont il faut se méfier ? Charlotte balance

Le 3 mai dernier - deux jours après la diffusion de l'épisode 10 de "Koh-Lanta" sur TF1 - Charlotte a participé au traditionnel live de Denis Brogniart sur Instagram. En plus d'être revenue sur son élimination du jeu qui a entraîné celle de Teheiura à cause des destins liés, l'ex-rouge a expliqué pourquoi elle n'a jamais pu faire confiance à Claude dans l'aventure. Non Stop People vous en dit plus.