Koh-Lanta 2020 : Claudia blessée, comment s'est passé son retour en France ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette sortie sur décision médicale ?

Claudia : Même si on essaie de garder un peu la face devant tout le monde, on s'effondre intérieurement. J'avais imaginé tous les scénarios possibles, dont le premier : aller jusqu'en finale et gagner. Me faire éliminer, c'est quelque chose qu'on envisage, bien évidemment, mais certainement pas la blessure, sachant que je ne me suis jamais blessée dans ma vie auparavant. Donc oui, c'était un cruel sentiment d'échec personnel.

Non Stop People : Aviez-vous pensé au scénario de l'abandon ?

Claudia : Non, pas du tout. Je n'en étais pas à mon premier voyage. J'ai voyagé plusieurs mois seule au Pérou et en Bolivie pendant quatre mois en solitaire sans téléphone, sans rien. J'avais vécu neuf mois en Nouvelle-Zélande auparavant, donc la distance, être dans des conditions difficiles, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur où que j'appréhende particulièrement. L'abandon, ce n'était même pas une possibilité ou quelque chose d'envisageable de près ou de loin.

Non Stop People : Ces voyages vous ont donc permis d'être à l'aise sur le camp...

Claudia : Oui, sur pas mal de points. J'ai l'habitude d'être entourée de plein de monde que je ne connais pas forcément, que je rencontre sur l'instant. M'adapter avec de nouvelles personnes, c'est quelque chose de facile pour moi. Quant à la nature, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai côtoyé de près, notamment dans mes voyages, donc je suis très à l'aise dans un environnement qui n'est pas le mien. J'aurais aimé apprendre des candidat(e)s et qu'ils apprennent de moi également.

"Denis Brogniart m'a réconfortée"

Non Stop People : Comment s'est passé votre retour en France, notamment la prise en charge de votre entorse à la cheville ?

Claudia : Très bien. Mon médecin traitant m'a prescrit quelque chose d'un peu plus complet, surtout les séances de kiné et d'ostéo. Je n'ai pas eu le droit de marcher pendant deux semaines et demi. J'ai mis quelque temps avant de pouvoir remarcher et surtout courir correctement.

Non Stop People : Avez-vous pu échanger avec Denis Brogniart avant votre départ ?

Claudia : Oui. Il a été fort sympathique. Il m'a réconfortée en me disant que je n'en étais pas à mon premier voyage et que c'était quelque chose de bête, mais c'est quelque chose qui arrive, que je n'étais pas pour autant déméritante et que ça ne signifiait rien. Je n'ai juste pas eu de chance à ce moment-là.

Non Stop People : Quelques mois se sont écoulés depuis la fin de votre aventure, avez-vous digéré ce départ ?

Claudia : Digérer, je ne sais pas. En tout cas, il y a un profond sentiment d'amertume qui reste et un goût d'inachevé. Je pense que tant que je n'y serai pas retournée pour prouver de quoi je suis capable, il y aura toujours ce goût d'inachevé avec l'émission. J'essaie de me réconforter en me disant que "Koh-Lanta", ce n'était pas ma première aventure. J'étais déjà partie avant.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à l'émission ?

Claudia : J'avais envie d'aventure, de challenge dans ma vie. Cette aventure, je l'avais faite avant, et ça me manquait après un an d'études. Il me tardait de repartir et de vivre un nouveau défi. C'est une aventure mythique. J'avais envie de la vivre pleinement, pas de la toucher du bout des doigts.

