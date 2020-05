Koh-Lanta 2020 : Clémentine réagit aux insultes reçues par les candidats de cette saison

Comme chaque jour depuis le début du confinement, Denis Brogniart était ce mardi 5 mai 2020 aux commandes de son émission en direct sur Instagram. Quotidiennement, l’animateur de TF1 reçoit un invité, à savoir un ancien candidat de Koh-Lanta toutes saisons confondues, pour aborder l’émission, les stratégies, les épreuves… mais aussi la vie après le tournage.

Depuis plusieurs semaines, Denis Brogniart tente d’ailleurs de raisonner les internautes qui, quand ils n’apprécient pas ce qu’ils voient chaque vendredi soir dans les épisodes diffusés de la saison actuelle, n’hésitent pas à s’en prendre à certains candidats sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, c’est Inès, qui est toujours en compétition à l’écran, qui s’est livrée, en larmes, sur les messages d’insultes et les menaces de mort qu’elle reçoit au quotidien.

Une situation inadmissible pour Denis Brogniart qui a donc tenu à pousser un violent coup de gueule contre les téléspectateurs aussi violents et aussi peu respectueux.

"Ca me rappelle mes mauvais souvenirs"

Ce mardi 5 mai 2020, c’est Clémentine, une candidate qui avait d’ailleurs fortement agacé les téléspectateurs, dans la saison diffusée en 2017 notamment, qui était l’invitée du fameux live de Denis Brogniart. "Elle avait un peu défrayé la chronique… mais "ne mérite aucune insulte" a d’ailleurs lancé l’animateur pour annoncer la participation de la jeune femme à l’émission en direct.

À 27 ans, Clémentine Julien a déjà participé à deux saisons du programme phare de TF1 : Koh-Lanta : Cambodge, mais aussi Koh-Lanta : Le Combat des Héros. Sa moue boudeuse, son côté stratège mais aussi son côté mauvais joueur avaient engendré une vague de message haineux à son encontre sur les réseaux sociaux.

De quoi la pousser à réagir face aux récentes attaques publiées contre les aventuriers de cette saison : "Moi de voir ça, ça me rappelle mes mauvais souvenirs à moi. Je me mets à leur place et je sais à quel point c’est difficile d’encaisser tout ça. Il faut prendre la chose de la bonne façon. Si on la prend de la mauvaise façon et si on regarde trop tout ça, franchement on peut continuer de creuser, on ne s’en sortira pas. Et si on arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qui est dit… Et se dire aussi que ces gens-là sont bêtes et qu’on est plus intelligents qu’eux et prendre du recul, et bien on garde le sourire et on continue à regarder Koh-Lanta avec du plaisir" a-t-elle déclaré.

