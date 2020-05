Koh-Lanta 2020 : comment Denis Brogniart a enregistré les voix off de la finale

Ce vendredi 29 mai, les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir la première partie de la grande finale de "Koh-Lanta" avec la redoutable course d'orientation. À ce stade de la compétition, ils ne sont plus que cinq à concourir pour espérer remporter le titre. Sur Instagram, Denis Brogniart a dévoilé son "univers de travail", là où il a enregistré les voix off de ce dernier round. Non Stop People vous en dit plus.