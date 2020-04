Koh-Lanta 2020 : de nouvelles pistes envisagées pour l'organisation de la finale ?

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 un peu particulière puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission. Ces derniers se sont affrontés lors de deux duels à l'issue desquels ils ont pu rejoindre l'aventure officielle. Ainsi, ils ont fait la connaissance des 14 nouveaux aventuriers anonymes.

Depuis le début de l'aventure, les téléspectateurs ont assisté à l'élimination de Teheiura puis à son retour inattendu dans la compétition. Le choc des ambassadeurs qui s'est soldé par le départ brutal de Delphine a mis à mal le quotidien d'Ahmad sur le camp. Quant à Pholien, le fait qu'il appartienne à l'ancienne équipe rouge l'a desservi dans l'aventure. Ainsi, il a été éliminé. La semaine dernière, le départ de Sam a provoqué l'indignation des internautes. Certains s'en sont pris à des candidats de l'aventure, les menaçant de mort ou encore les insultant. Une situation intolérable pour ALP (Adventure Line Productions) qui a décidé de saisir la justice.

"On va s'éloigner du 11 mai..."

La crise du coronavirus a quelque peu chamboulé la diffusion de cette saison inédite de "Koh-Lanta". Avec le confinement, TF1 n'a pas eu d'autre choix que de prolonger la diffusion de l'émission. Ainsi, certains épisodes ont été divisés en deux parties pour permettre aux équipes de peut-être envisager une finale en direct. Un évènement que Denis Brogniart aimerait pouvoir organiser, comme il l'a réaffirmé par téléphone à Philippe Vandel dans "Culture Médias", l'émission qu'il anime sur Europe 1.

S'il a aussi révélé que les deux prochains épisodes de "Koh-Lanta" (ceux du 1er et 8 mai) seront diffusés dans leur intégralité, la suite est un peu plus incertaine. De nouvelles pistes ont-elles été envisagées pour l'organisation de cette finale ? "Je suis incapable de vous le dire, parce qu'on ne sait pas si on va couper encore des épisodes. En tout cas, on s'éloigne du 11 mai", a répondu Denis Brogniart. Et de poursuivre : "On est très, très prudent par rapport à un éventuel public. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de tout faire pour tout organiser afin qu'on ait les 20 aventuriers et fêter comme ils méritent cette saison".

Par Clara P