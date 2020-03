Koh-Lanta 2020 : Delphine encore furieuse contre Ahmad, elle dit tout (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Delphine : C'est un coup de poignard, c'est une trahison. Je le vis mal parce que je ne comprends pas le choix d'Ahmad. J'ai autant de peine que de colère quand j'apprends qu'il a mis mon nom. Encore aujourd'hui, j'ai de l'amertume. Je suis une compétitrice. C'est une aventure qui, pour moi, est inachevée.

Non Stop People : Pourquoi le prenez-vous comme une trahison ?

Delphine : Depuis le début de l'aventure, Ahmad prône la loyauté, la fidélité. À chaque épisode, il dit qu'il protège Charlotte et moi. Il le dit et il le répète avant de monter dans le bateau pour aller à la cérémonie des ambassadeurs. En réalité, il ne me protège pas.

Non Stop People : Est-ce que vous vous attendiez à partir à l'issue de ce choc des ambassadeurs ?

Delphine : Non. Après, je savais pertinemment que, la semaine avant, j'avais prôné haut et fort mes idées, mes valeurs. Je ne parle aucunement de désengagement et de trahison, je dis que j'avancerai avec mes idées et non plus les siennes. Je savais qu'en allant à contre-courant de ce que lui voulait appliquer sur le camp, je prenais un risque. Mais comme il prônait tellement la loyauté, la fidélité et il répétait constamment qu'il nous protégeait Charlotte et moi, je me suis dit qu'il ne le ferait pas.

Non Stop People : Est-ce que vous avez pu échanger à nouveau avec Ahmad sur votre élimination, une fois le tournage de l'émission terminé ?

Delphine : Il a essayé de s'expliquer en disant que j'étais soi-disant une faille chez les rouges. Pas du tout ! Aucunement, je ne trahis personne, aucunement j'essaie de me désengager. Je dis juste que dorénavant, j'avancerai solo. Quand je ne partage pas ses idées, je vais pas dans son sens. Il a essayé de se défendre comme ça. Il a essayé de revenir plus d'une fois en dehors du jeu en me disant : 'Delphine, tu étais la personne que j'aimais le plus sur l'île'. À partir du moment où on aime quelqu'un, on ne lui veut pas du mal et on ne le trahit pas. Je suis totalement indifférente. Encore aujourd'hui, il est dans l'erreur.

"Il va récolter un tsunami"

Non Stop People : Ahmad n'était pas seul pendant ce choc des ambassadeurs... Pourquoi n'en voulez-vous pas à Claude, Moussa et Alexandra ?

Delphine : Je ne leur en veux pas parce que Moussa et Alexandra ne me connaissent pas. Ils ne citent jamais mon nom. Claude encore moins. Ce qu'ils veulent, c'est lui faire éclater son alliance des rouges, le pousser dans ses retranchements et lui montrer qu'il est le plus gros traître de 'Koh-Lanta'. J'aurais fait comme eux.

Non Stop People : Avez-vous des regrets par rapport aux mots que vous avez pu avoir envers Ahmad ?

Delphine : Aucun. J'ai été celle que je suis dans la vie de tous les jours : intègre, entière et pure. Il a semé la tempête, il va récolter un tsunami. Quand on m'attaque, je me défends.

Non Stop People : Naoil a pris la défense d'Ahmad. Comment l'avez-vous vécu ?

Delphine : Quel dommage. Sur le camp, je viens d'expliquer juste avant le pourquoi du comment. J'ai Charlotte qui confirme toute mon histoire. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Donc le message de Naoil est totalement tronqué. En plus, elle défend Ahmad qui est indéfendable depuis le début du jeu. Je n'ai pas du tout compris la réflexion de Naoil. Ca m'a même blessée qu'elle puisse elle, compétitrice dans l'âme, tenir ce genre de propos.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous dans l'équipe rouge ?

Delphine : On avait une ambiance qui était bon enfant. Il n'y avait pas de disputes, pas de caractères plus forts les uns que les autres. Par contre, il y avait une scission avec les héros qu'il n'y aurait jamais dû avoir dès le départ. On les a accueillis sur le camp de très bonne manière, mais ils n'ont jamais été remerciés à leur juste valeur et ça, c'était pour moi hors de question de prôner cette façon de faire.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Delphine : C'est une aventure qui fait grandir. Elle m'a permis de lâcher prise avec mes fils, de couper ce cordon. Ça m'a permis aussi de voir si j'avais du mental, si je pouvais repousser mes limites.

Par Clara P