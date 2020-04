Koh-Lanta 2020 : Denis Brogniart annonce une excellente nouvelle

Face à la pandémie et au confinement, la plupart des chaînes de télévision ont été forcées de modifier leur grille de programmes. Si NRJ12 a littéralement suspendu la diffusion de la douzième saison des "Anges", la chaîne W9 elle, a stoppé la diffusion de l’émission "Les Marseillais" le vendredi… pour économiser quelques épisodes et ainsi prolonger la diffusion dans le temps.

Chez TF1 aussi, quelques changements sont intervenus. À commencer pour le raccourcissement considérable de la durée des épisodes de Koh-Lanta. Également pour prolonger la diffusion du programme, la première chaîne de France a été obligée de proposer des épisodes durant moins d’une heure depuis la fin du mois de mars 2020.

De quoi provoquer la déception et la colère de certains fans, impatients de découvrir la suite des aventures de Moussa, Claude, Teheiura ou encore la belle Inès.

Denis Brogniart fait une joyeuse révélation

"Nous avons pris cette décision afin de retarder la finale le plus possible, et qu’elle puisse donc se dérouler comme prévu en direct" déclarait alors Denis Brogniart, assurant que cette décision est un choix stratégique.

Ce mardi 28 avril 2020, le célèbre présentateur de l’émission a donc décidé de rassurer à nouveau les fans du programme. "Ce vendredi, il y aura un épisode complet. Même chose le vendredi suivant !" a-t-il annoncé sur Europe 1.

Denis Brogniart a également abordé la question de la finale puisque tout le monde se demande si les candidats seront réunis comme le veut la tradition : "On ne sait pas exactement si on va couper d’autres émissions jusqu’à la fin… Nous voulons pouvoir réunir les 20 aventuriers et fêter cette belle saison comme il se doit" a-t-il ajouté.

Par E.S.