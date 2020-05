Koh-Lanta 2020 - Denis Brogniart : cette remarque faite à Inès qui a enflammé la Toile

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques, mais aussi de faire connaissance avec 14 nouveaux aventuriers, dont Inès. À 25 ans, cette dernière est originaire de Toulouse. Elle est venue s'installer à Paris il y a quelques années où elle exerce son métier d'infirmière.

Membre de l'équipe jaune, elle a su fil de l'aventure s'intégrer au groupe. D'ailleurs, son prénom n'a jamais figuré au conseil, pas même après la réunification, contrairement aux ex-rouges qui ont été éliminés un par un. En effet, après Pholien, Ahmad a quitté la compétition. Plus récemment, c'est Jessica qui a fait les frais de la stratégie des jaunes, éliminée après un changement de vote de Régis qui lui avait promis de voter contre Alexandra pour faire basculer la tendance pour la suite de l'aventure.

"Une petite remarque" à Inès

L'élimination de Jessica dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta" n'a pas été la seule séquence qui a fait réagir les internautes. En effet, une remarque faite par Denis Brogniart à Inès lors du conseil a provoqué une vague de commentaires sur Twitter. Alors que Naoil a confié que les ex-jaunes allaient "voter au mérite" pour la suite de l'aventure, l'animateur a rebondi en s'adressant directement à la jeune femme. "Inès, ça doit vous inquiéter tout ça ? Parce que franchement, sur les épreuves, vous ne faites pas partie des trois meilleurs chez les ex-jaunes", a-t-il lâché.

Si certains internautes ont qualifié cette intervention de "tacle" envers Inès, Denis Brogniart a tenu à mettre les choses au clair sur Instagram. "Tout cela est dit au vu et au su de tout le monde, je me permets une petite remarque pour dire à Inès à ce moment-là évidemment que compte tenu des performances jusqu'à l'instant où on se parle, ça sera compliqué de faire partie des vainqueurs au mérite. Comprenez bien qu'au conseil, je pose des questions, j'essaie de clarifier certaines situations, mais jamais je n'interviens dans les stratégies (...) Mon rôle aussi, et ça fait 20 ans que ça dure, c'est de poser les questions à un moment ou à un autre, parce qu'évidemment on peut toujours dire que c'est au mérite que maintenant ça va se jouer, ce n'est pas du tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant", a-t-il expliqué.

@DenisBrogniart il aime trop de temps en temps envoyé ca petite pique. Celle sur Inès était plutôt pas mal #KohLanta2020 #KohLanta — Namadia Koh lanta (@NamadiaKohlanta) May 8, 2020

Ptdrrr denis Brogniart il a tiré sur Inès gratuit — Grudger (@_captainT) May 8, 2020

Denis Brogniart il est a deux doigts prendre une feuille et d'aller voter contre Ines mdrr #KohLanta — ZoeHazz (@zoeazure) May 8, 2020

Plus belle action de koh lanta, ton taquet sur Inès au conseil. C’était grandiose Denis !!! — WavePapi (@rammirez64) May 8, 2020

Le tacle de Denis Brogniart à Inès. MÉ-MO-RA-BLE !! #KohLanta pic.twitter.com/gb49IKZVsR — SUPΞЯ ТHOMΛS ! (@SuperThomasOFF) May 8, 2020

Le tacle de Denis Brogniart sur Inès il est juste parfait, du grand art #KohLanta — 2CG | Naunaud68 (@naunaud5cenforc) May 10, 2020

Oh bordel, Denis Brogniart n'a pas peur de dire à Inès qu'elle n'est pas la meilleure. #KohLanta — Jonathan Tout TV (@JJBaies) May 8, 2020

Par Clara P