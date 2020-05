Koh-Lanta 2020 : Denis Brogniart prend la défense de Sam face à Régis

Dimanche 25 mai, Denis Brogniart a proposé à ses abonnés un live avec Régis, éliminé au conseil dans l'épisode 13 de "Koh-Lanta" diffusé sur TF1. L'occasion pour l'aventurier de revenir plus en détails sur son aventure aux Fidji, notamment sur l'élimination de Sam pour laquelle il s'est attiré les critiques des internautes. Des confidences qui ont fait réagir l'animateur. Non Stop People vous en dit plus.