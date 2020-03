Koh-Lanta 2020 : Denis Brogniart s'emporte après des accusations sexistes contre l'émission

Plus présent que jamais sur les réseaux sociaux depuis le confinement, Denis Brogniart est revenu sur une nouvelle polémique lors d'un live Instagram, ce dimanche 29 mars. Le Haut-Conseil à l'égalité hommes-femmes - créé en 2013, a rendu un rapport le 2 mars dernier précisant que l'émission Koh-Lanta ferait preuve de sexisme. Suite à ces accusations, Alexia-Laroche-Joubert s'était exprimée dans les Grandes Gueules et avait poussé un coup de gueule. Si de son côté, Denis Brogniart s'était fait discret, il est finalement sorti du silence et est monté au créneau. Dans son live Instagram, le présentateur de Koh-Lanta avait invité Sara, qui avait été contrainte de quitter l'aventure pour raison médicale, et les deux ont défendu l'émission !

"par pitié ne dites pas de bêtises"

Denis Brogniart est revenu sur ces accusations contre Koh-Lanta et a poussé un coup de gueule lors de son live Instagram : "J'en profite pour adresser un message à ces membres éminents du Comité pour l'égalité qui avaient rendu, dans un rapport, des constatations sur Koh-Lanta, comme quoi c'était pas forcément à l'avantage des femmes, que les femmes n'étaient pas bien considérées dans Koh-Lanta, qu'elles n'avaient pas la possibilité de s'exprimer autant que les hommes... Vous vous trompez tellement ! Il y a tellement de femmes qui ont brillé, il y a tellement de femmes qui brilleront encore dans Koh-Lanta, qui ont gagné des épreuves, qui ont gagné Koh-Lanta ! La preuve sur ces dernières années. Vous pouvez dire plein de choses, mais par pitié ne dites pas de bêtises ! Et Sara, tu es bien placée pour le dire ; Koh-Lanta, c'est la mixité à l'état pur et on est d'accord ; les femmes ont autant de chances que les hommes de briller et de gagner ! On est d'accord" a-t-il déclaré. Après son discours, Sara en a profité pour rajouter : "Mais bien sûr ! On a tout à fait notre place, autant que les hommes. Et la preuve, c'est que le dernier en date a été gagné par une femme !".

Par Solène Sab