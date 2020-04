Koh-Lanta 2020 : des candidats menacés de mort, Denis Brogniart pousse un coup de gueule

C'est un épisode inédit de "Koh-Lanta" qui a fait réagir la Toile et pour cause : Sam a été éliminé. Considéré comme l'aventurier le plus méritant et le plus fort du jeu, des internautes n'ont pas apprécié que le benjamin de l'aventure soit remercié par ses camarades à ce stade du jeu. C'est surtout "une très forte" alliance majoritairement féminine qui a fait grincer des dents. En effet, comme nous l'a confié Sam dans un entretien exclusif, Naoil, Alexandra, Inès et Régis souhaitaient l'éliminer, et ce bien avant la réunification. Du coup, ces derniers ont reçu des messages très violents sur les réseaux, certains avec du contenu trash, entre insultes et menaces.

Si Régis et Inès ont dévoilé certains messages qu'ils ont reçus dans leur story Instagram pour alerter sur la situation, Denis Brogniart a posté ce lundi 27 avril une vidéo qu'il a qualifiée de "coup de gueule" et dans laquelle il exprime son "dégoût", sa "consternation" et sa "colère", devant les messages "haineux", "scandaleux" que ces aventuriers ont reçus. Et de poursuivre : "Dans quel monde vit-on ? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de 'Koh-Lanta' ? Que leur reproche-t-on finalement ? De jouer leur jeu, d'essayer d'aller le plus loin possible avec leurs forces, leurs faiblesses (...) et leurs idées ?"

"J'en avais gros sur le coeur..."

Dans la suite de son message vidéo, Denis Brogniart fustige le comportement de ceux et celles qui s'en prennent violemment et gratuitement aux candidats de "Koh-Lanta". Et il n'a pas hésité à s'adresser directement à eux. "Ces messages sont l'oeuvre d'une infime minorité d'aigris, de jaloux. Des gens qui méritent à minima le mépris. Et le pire, c'est que tous, ou presque, sévissent sous couvert d'anonymat, sans le courage de leurs propos, en se cachant derrière un pseudo bidon (...) Alors, ayez au moins le courage de signer vos saillies pathétiques, vos insultes pour qu'on puisse sans mal vous identifier si besoin", a-t-il dit.

S'il a tenu à souligner que cette émission est avant tout "un JEU !", il a aussi souhaité rappeler que "les aventuriers sont maîtres de leur destin de bout en bout (...) Ils sont tous dans la même ligne et ils rêvent tous de l'emporter". Et de poursuivre : "Ce qui n'empêche pas d'avoir vos favoris et d'exprimer vos sentiments via les réseaux, mais de grâce, faites-le avec retenu, mesure et discernement. Menacer de mort, de représailles, traités des pires insultes des gens que vous ne connaissez même pas, vous les menacez juste pour un jeu, parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur stratégie. Où va-t-on ?" À la fin de son message, Denis Brogniart a précisé qu'il apportait son soutien "le plus total" à "tous ceux qui ont vécu ça" avant d'interpeller les dirigeants des réseaux sociaux pour "mettre hors d'état de nuire" les messages "les plus abjects". Et de conclure : "J'en avais gros sur le coeur, parce que là, on a dépassé des bornes dans les mots, dans les actes, dans les menaces et ça, ça doit vraiment ne plus exister".

Par Clara P