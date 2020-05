Koh-Lanta 2020 : désillusions pour Moussa et Alexandra, Claude, Inès et Naoil sur les poteaux

C'est un moment que les téléspectateurs attendaient avec impatience avant de connaître le 5 juin prochain le nom du grand gagnant de cette édition 2020 de "Koh-Lanta". La redoutable course d'orientation a été diffusée ce vendredi 29 mai sur TF1. Et autant dire que les nerfs des candidats ont été mis à rude épreuve pour cette avant-dernière étape, passage obligé avant l'emblématique épreuve des poteaux. Pour cette course d'orientation, il n'y avait que trois poignards pour cinq finalistes. Et une nouvelle règle a ajouté du stress : le code couleur de la balise a été masqué au départ de l'épreuve.

Inès, Moussa, Alexandra, Naoil et Claude se sont élancés dans la course au poignard. Si Claude a bien démarré ses recherches, les quatre autres se sont retrouvés à chercher la balise au même endroit. Alexandra et Moussa ont donc décidé de se rendre sur un autre repère, pas loin de celui que Claude était en train de ratisser. Il a d'ailleurs tout fait pour éloigner ses deux camarades de sa zone de recherche, non sans perdre son sang froid. Après plus de 3 heures d'épreuve, il a été le premier à se qualifier pour les poteaux.

Le gros coup de chance d'Inès

Pendant l'épreuve, Inès a montré de gros signes de fatigue et de découragement. La jeune femme de 26 ans a même failli abandonner. Mais sa persévérance a payé. Alors qu'elle n'avait pas encore trouvé la balise, l'ex-jaune est directement tombé sur le poignard, décrochant sa place pour les poteaux. Un gros coup de chance qui a démoralisé Naoil, elle qui avait trouvé la balise, mais pas encore le poignard.

Sur l'un des repères convoités par Moussa et Alexandra, une équipe médicale a été appelée. En pleine épreuve, Alexandra a été victime d'une "grosse chute de tension". Évacuée, son rêve de disputer l'épreuve des poteaux s'est brisé. Tout s'est ensuite joué entre Naoil et Moussa. Sur le même repère, les deux ex-jaunes ont tenté de trouver le dernier poignard. Et c'est Naoil qui y est parvenue. Inès, Claude et Naoil sont les trois candidats qualifiés pour disputer l'emblématique épreuve des poteaux.

Rendez-vous le 5 juin prochain pour la suite de la finale et l'annonce en direct du nom du grand vainqueur de "Koh-Lanta, l'île des héros".

Par Clara P