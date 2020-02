Koh-Lanta 2020 : Estelle Denis surprise par un candidat, Denis Brogniart la tacle

Il y a quelques tensions dans l'air entre deux présentateurs télé. Après de longs mois d'attente, la nouvelle saison de "Koh-Lanta" était enfin de retour ce vendredi 21 février sur TF1. En seulement une émission, les téléspectateurs ont assisté à de nombreux rebondissements et il y a déjà quelques candidats qui ont fait des bad buzz. Celui qui a le plus surpris les Internautes est bien évidemment Ahmad qui ne sait pas nager et qui a failli se noyer dès les premières minutes. D'ailleurs, à cause de lui, son équipe a dû abandonner l'épreuve d'immunité, qui se déroulait dans l'eau, et c'est la première fois dans l'histoire de "Koh-Lanta qu'une telle situation a lieu". Denis Brogniart a été choqué par la décision d'Ahmad d'abandonner surtout qu'il lui a précisé "qu'il avait pied jusqu'à la cage". En tout cas, le candidat a suscité de vives réactions après la diffusion et Estelle Denis a partagé son étonnement sur Twitter concernant sa participation. Il semblerait que ses propos n'aient pas plu à Denis Brogniart qui l'a taclée !



"COMMENT AHMAD A T’IL PU RÉUSSIR LES CASTINGS ?"



Estelle Denis, présentatrice sur TF1 a fait part de sa surprise en découvrant le casting de Koh-Lanta et notamment la présence d'un candidat qui ne sait pas nager et surtout, qui a peur de l'eau. Elle a tweeté : "Comment Ahmad a-t-il pu réussir les castings de Koh-Lanta 2020 alors qu’il ne sait pas nager ? Quand on pense qu’il y a des centaines de candidats aventuriers qui rêvent d’être à sa place...". Ce commentaire n'était pas au goût de Denis Brogniart qui n'a pas manqué de lui répondre avec un petit tacle tout en défendant son candidat : "Ma chère Estelle, Ahmad sait nager. Mais ça se complique dans une mer formée avec le stress de l’épreuve. Ce n’est pas à toi que je vais l’apprendre. La force de Koh-Lanta c’est la diversité des profils. C’est ce que tu aimes aussi! Là où Ahmad est fort c’est qu’il a sauvé sa place.". A cela, Estelle Denis a ajouté : " Ça j’avoue que c’était très fort, tout comme l’épisode d’ailleurs !! Après je m’étonne que les candidats ne s’entraînent parfois pas plus pour participer à cette émission qui est très dure.". Denis Brogniart a alors rétorqué par un "moi aussi" qui semble avoir apaisé les tensions entre les deux présentateurs de TF1.

Ma chère Estelle, Ahmad sait nager. Mais ça se complique dans une mer formée avec le stress de l’épreuve. C’est pas à toi que je vais l’apprendre. La force de #KohLanta c’est la diversité des profils. c’est ce que tu aimes aussi! Là où Ahmad est fort c’est qu’il a sauvé sa place https://t.co/cxMDUqvffp — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) February 22, 2020

Par Solène Sab