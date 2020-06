Koh-Lanta 2020 - finale : ce qui va changer pour les candidats en coulisses et sur le plateau

En mars dernier, la France a été touchée par le coronavirus. Une crise sanitaire sans précédent qui a impacté le quotidien des Français, notamment avec le confinement. Le PAF a lui aussi dû s'adapter, plusieurs chaînes ayant bousculé leur grille des programmes. C'est le cas de TF1 avec "Koh-Lanta". Pour pouvoir organiser la finale dans des conditions quasi habituelles malgré la crise, des épisodes de l'émission ont été coupés en deux parties. Ainsi, la diffusion a pu être prolongée plusieurs semaines après le déconfinement du 11 mai.

Le 29 mai dernier, TF1 a diffusé la première partie de la grande finale de "Koh-Lanta". Une première "manche" marquée par les éliminations de Moussa et Alexandra à l'issue de la course d'orientation. Quant à Claude, Naoil et Inès, ils sont les trois finalistes de cette édition 2020. Ce vendredi 5 juin, ils s'affronteront sur les mythiques poteaux. Le gagnant choisira son finaliste. Le jury final désignera le grand gagnant. Son nom sera révélé lors du direct animé par Denis Brogniart.

Une finale... sans proches

Dimanche 31 mai, Alexia Laroche-Joubert était invitée sur les ondes d'Europe 1. La productice de "Koh-Lanta" a confié que la finale sera plus longue et qu'elle donnera la parole à tous les candidats. "D'habitude, l'émission est assez courte et vraiment très axée sur les finalistes et là, on va donner la parole à tout le monde", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "C'est vraiment le feuilleton du confinement. On a atteint des scores qu'on n'avait pas atteints depuis quatre, cinq ans, avec des pointes en replay jusqu'à huit millions, ce qui est monstrueux".

Denis Brogniart s'est lui aussi confié sur cette finale, révélant le dispositif qui a été mis en place pour respecter les conditions sanitaires sur le plateau lors du direct. "La distanciation sera assurée entre les aventuriers (...) Il n'y aura pas d'effusions de joie sur la fin, pas d'embrassades, pas de scènes de liesse comme on les voit d'habitude. Et il n'y aura pas de public", a-t-il confié à Télé-Loisirs. En coulisses aussi, des mesures ont été prises. "Contrairement à d'habitude où ils sont tous réunis dans la même pièce, les aventuriers auront chacun la leur pour regarder l'émission, avant qu'ils ne se retrouvent en plateau pour le direct (...) Leurs familles ne seront pas là non plus (...) La production ALP a tout mis en oeuvre pour que ce soit parfaitement organisé et que les règles strictes de distanciations et les gestes barrières soient respectées à la lettre. Tous les gens qui ne sont pas indispensables ne seront pas là", a-t-il dit.

Par Clara P