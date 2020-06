Koh-Lanta 2020 - Finale : une première photo du plateau dévoilée

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 pas comme les autres, puisque les téléspectateurs ont pu assister au retour de cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Teheiura, Sara, Jessica et Moussa. Après avoir décroché leur place dans l'aventure à l'issue de deux chocs des héros, ces derniers ont fait connaissance avec les 14 nouveaux candidats anonymes.

Mais très vite, chez les rouges, la tension était palpable, ces derniers voyant l'arrivée des héros sur le camp comme une menace. Contre toute attente, Teheiura a été éliminé, mais il a pu faire son retour dans la compétition à la suite de la sortie médicale de Sara. Une saison qui a aussi été marquée par la non utilisation des deux colliers d'immunités que possédaient Charlotte et Teheiura et qui auraient pu les sauver lors des destins liés. Avant la grande finale, Eric et Régis ont été éliminés.

Un premier teasing 2.0

Cinq candidats ont disputé la course d'orientation de "Koh-Lanta" le 29 mai dernier sur TF1. Seuls trois d'entre eux ont décroché leur place sur les poteaux, à savoir Claude, Naoil et Inès. Quant à Alexandra et Moussa, ces derniers ne sont pas parvenus à trouver le poignard. Ce vendredi 5 juin, TF1 diffuse la suite de la grande finale de cette édition 2020. À l'issue du direct animé par Denis Brogniart, le nom du grand gagnant sera connu. En attendant, la société de production ALP (Adventure Line Productions) a dévoilé un premier aperçu du plateau de l'émission sur Instagram (voir ci-dessous). Fort de son succès cette saison, l'émission "Koh-Lanta" est devenue virale. C'est ainsi que sur Twitter, un émoji a été créé, et il est déjà actif. Pour le retrouver sur le réseau social, il suffit simplement de taper #kohlanta dans la barre de recherche et l'emoji "totem" apparaît ensuite (voir capture d'écran, ci-dessous). Depuis le lancement le 21 février dernier, "Koh-Lanta" s'est retrouvé en TT chaque soir avec en moyenne 314 000 tweets par émission (via TF1).

