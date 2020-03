Koh-Lanta 2020 : hygiène intime, sexualité... Inès dévoile les coulisses de l'émission

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Au casting, la production a fait appel à 14 nouveaux candidats anonymes. Elle a aussi fait revenir cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Teheiura, Sara, Jessica et Moussa. Alors qu'ils pensaient vivre l'aventure en tant qu'alliés, Denis Brogniart leur a annoncé dans le premier épisode qu'ils étaient en réalité adversaires.

À l'issue d'un premier affrontement, Moussa et Teheiura ont pu intégrer l'aventure. Ce vendredi 13 mars, dans l'épisode 3 de "Koh-Lanta", le deuxième affrontement opposera Claude, Sara et Jessica. L'un d'entre eux quittera définitivement la compétition à l'issue de cette épreuve.

"Des préservatifs, au cas où"

Dès le premier épisode, une candidate a énormément fait parler d'elle. Il s'agit d'Inès, une jolie brune de 25 ans originaire de Toulouse, vivant à Paris depuis plusieurs années où elle exerce le métier d'infirmière. Il y a quelques jours, l'aventurière a proposé à ses fans de répondre à toutes les questions qu'ils se posent sur "Koh-Lanta", même les plus indiscrètes. Ainsi, un internaute lui a demandé si des toilettes étaient mises à disposition des candidats sur l'île. "Ah ah, pas de toilettes, à la guerre comme à la guerre. On s'éloigne du camp et c'est parti", lui a-t-elle répondu.

En ce qui concerne l'hygiène intime, Inès a confié qu'il n'était pas possible pour les femmes de s'épiler sur le camp. Quant aux règles, la production leur met à disposition des tampons et des serviettes hygiéniques. Enfin, un internaute a voulu savoir s'il était possible "de faire l'amour" pendant l'aventure. Ce à quoi l'aventurière a répondu : "Mdrrr, alors pour ma part, ça ne m'a pas traversé l'esprit une seule seconde, mais en effet, il y a dans la trousse à pharmacie des préservatifs, au cas où".

Par Clara P