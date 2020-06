Koh-Lanta 2020 - Inès : ces folles rumeurs lancées sur la Toile après sa victoire à l'orientation

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition marquée par le retour des héros, mais aussi par l'élimination de Sam qui a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Les candidats ayant voté contre le "jeune Padawan" ont été violemment insultés et menacés de mort. Un déferlement de haine que la société de production ALP n'a pas laissé passer. En effet, elle a saisi la justice.

Inès a été victime de ce bashing 2.0. Dans un entretien à TV Mag, elle a accepté d'analyser la situation. Pourquoi les internautes se sont-ils autant acharnés selon elle ? "Pendant le confinement, le public de la télé-réalité s'est mis à regarder 'Koh-Lanta', habituellement familial, et c'est je pense, pour cette raison qu'on constate les débordements. Les haters ont confondu 'Koh-Lanta' avec 'Les Marseillais' ou 'Les Anges'. Comme si on avait fait ce jeu dans le but d'être jugé", a-t-elle confié.

Un "date" contre le poignard ?

Dans ce même entretien, Inès a précisé qu'elle a été la première "à porter plainte". Pas question pour elle de laisser passer ça. "C'est allé trop loin. Les gamins qui sont derrière leur écran, sous de faux profils, ne se rendent pas compte à quel point leurs attaques ont un impact. Les parents doivent être avertis de ce genre de comportement et cela doit être puni", a-t-elle continué.

La finaliste de "Koh-Lanta" a aussi fait l'objet de folles rumeurs à la suite de sa victoire lors de l'épreuve d'orientation. "Quand je vois ce que certains sont capables d'inventer pour obtenir des likes, ça me fait rire. La semaine dernière, on a dit que le cameraman m'avait aidé à trouver le poignard car je lui avais promis un 'date'. On a dit que j'avais demandé ma route à Claude alors que je suis la seule à ne pas l'avoir croisé. Bref, on raconte tout et n'importe quoi. Avant, ça me touchait, mais désormais, je n'y prête plus attention", a-t-elle dit.

Par Clara P