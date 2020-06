Koh-Lanta 2020 - Inès : cet impact que les critiques ont eues sur sa vie professionnelle

Le 29 mai dernier, TF1 a diffusé la première partie de la grande finale de "Koh-Lanta". À la suite des éliminations de Régis et Eric, les téléspectateurs ont enfin pris connaissance des noms des cinq finalistes de cette édition 2020, à savoir Claude, Naoil, Inès, Alexandra et Moussa. Ces derniers se sont affrontés sur la redoutable épreuve d'orientation. Les trois premiers à trouver un poignard dans la jungle des Fidji se qualifiaient pour la suite, l'emblématique épreuve des poteaux. Et ce sont Claude, Naoil et Inès qui ont décroché leur place. Si Alexandra a été contrainte à l'abandon médical après un malaise, Moussa a été éliminé.

Ce vendredi 5 juin, les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir qui sera le grand gagnant de cette édition 2020. Dans un entretien qu'elle a accordé à la Provence, Inès a fait le bilan de son aventure aux Fidji. "Je voulais aller bien évidemment le plus loin possible. Mais mon objectif était d'arriver sur les poteaux. L'orientation est cette épreuve que je redoutais le plus (...) Quand on arrive sur l'île, j'ai le ventre vide, je n'ai pas dormi de la nuit à cause du stress. J'étais perdue, mais je me suis dit : 'Il faut tenir' !"

"Ça a gâché ma diffusion"

Si Inès a accédé aux poteaux, son aventure a été entachée par de violentes critiques à son égard sur les réseaux sociaux, notamment à la suite de l'élimination de Sam. Un tel déferlement de haine que la société de production ALP (Adventure Line Productions) a dû intervenir en saisissant la justice. À nos confrères, la jeune infirmière a affirmé qu'elle ne s'était pas préparée à çela. "Me retrouver face à mon écran et qu'on me menace de viol par rapport à mon aventure (...) Je suis encore choquée. On ne peut pas se préparer à ça. J'ai pris une énorme claque. J'ai beau être forte, j'ai quand même craqué. Il y a des messages d'une rare violence", a-t-elle dit.

Ces critiques ont même eu un impact sur sa vie professionnelle, elle qui exerce le métier d'infirmière à Paris. "Il y a des soirs, je n'ai pas pu prendre ma garde tellement j'étais mal. Un tel déferlement de haine, je n'ai pas compris. J'ai beaucoup parlé à Denis Brogniart et même lui n'en revenait pas. J'ai beaucoup pleuré. C'était horrible (...) Ça a gâché ma diffusion. Attendre le vendredi de Koh-Lanta, avec la boule au ventre, à aller vomir avant l'épisode car je stressais... C'est dur".

Par Clara P