Koh-Lanta 2020 - Inès : cette confidence que Naoil lui a faite avant les poteaux (Exclu)

Non Stop People : Comment allez-vous ?

Inès : Je vais très, très bien. Je suis un peu nostalgique et triste, parce que c'est terminé. Ça va faire très bizarre parce qu'on a vécu trois mois de diffusion assez intense. C'est une page qui se tourne.

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette soirée en direct, face à Naoil ?

Inès : J'étais très, très, très stressée. Mais c'était une bonne pression parce que j'étais avec Naoil. J'étais fière de pouvoir partager cette soirée avec tous les aventuriers. J'ai très bien vécu le fait que Naoil gagne, c'est que du bonheur. On était tous content de se revoir. On avait tous le sourire. Il n'y avait plus de rancoeur par rapport au jeu. Il y a eu des explications. De les requitter aussi, ça m'a fait bizarre. On va se revoir bien sûr, mais je ne pense pas qu'on aura l'occasion de tous se revoir ensemble.

Non Stop People : Delphine et Ahmad ont-ils eu l'occasion de s'expliquer ?

Inès : Ahmad m'a dit que Delphine a mis sa rancoeur de côté. Elle a fini par accepter que c'était un jeu. Après, je n'ai pas été directement témoin de leur échange.

Non Stop People : Qu'auriez-vous fait avec les 100 000 euros ?

Inès : J'aurais voyagé. J'aurais aussi fait un gros cadeau à ma tante, à ma grand-mère et à mon petit frère. J'aurais mis de côté pour moi et je me serais fait plaisir.

Non Stop People : Comment vos proches ont-ils réagi ?

Inès : Ils sont contents. Ils sont forcément un petit peu déçus pour moi, mais quand ils ont vu à quel point j'étais heureuse, et que je ne pouvais pas me plaindre de ma défaite face à Naoil, ils ont compris. Ils sont fiers de moi et heureux. Ils sont quand même étonnés de m'avoir vu tenir plus de deux heures sur les poteaux. Je n'ai pas eu une seule remarque désobligeante de ma famille.

"J'étais assurée d'être en finale..."

Non Stop People : Quels sont les retours que vous avez eus sur les réseaux sociaux ?

Inès : De la part de ma communauté, je n'ai eu que du positif. Ça m'a énormément fait plaisir. Après, j'ai eu d'autres personnes qui ne m'apprécient pas, fidèles à eux-mêmes : 'Tu ne mérites pas ta place', 'Tu as volé la place de Claude'... Comme si c'était moi qui avait volé la place de Claude. Quand Naoil m'a choisie, ceux qui ne m'apprécient pas m'ont fait des reproches. Il ne faut pas en tenir compte. Ça ne m'a pas touché. Je trouve juste dommage que pour cette dernière épreuve, il y a encore des gens qui se permettent de manquer de respect. Je ne trouve pas ça cool. Après, je suis tellement contente d'avoir réussi à tenir deux heures sur les poteaux. J'ai été jusqu'au bout. Je ne garde que le positif.

Non Stop People : Vous vous attendiez à ce que Naoil vous choisisse ?

Inès : On se l'était dit. Elle hésitait vis-à-vis de Claude parce qu'il est extrêmement méritant. Le problème, c'est qu'il savait très bien que pour gagner Koh-Lanta, il fallait qu'il gagne les poteaux, chose qui n'est pas arrivée. Naoil m'a choisie en partant dans un état d'esprit où moi j'étais novice, j'avais réussi à aller jusqu'au bout. Il y a aussi un côté stratégique. J'étais assurée d'aller en finale pas par prétention, juste par stratégie car si Claude gagnait, il me choisissait. Il était sûr de gagner face à moi avec le jury. Si Naoil me choisissait, elle était sûre de gagner aussi. Si elle s'était retrouvée face à Claude, il y avait un risque. Ce n'est pas une place qui est très facile à avoir. Je me sentais assez mal à l'aise de prendre la place de Claude qui avait tenu 20 minutes de plus que moi.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure ?

Inès : C'est un bilan qui est assez fort, parce que c'est une aventure qui dépasse tout. Je ne garde que le meilleur, l'intensité de l'aventure. C'est une expérience où je n'ai jamais ressenti des émotions aussi fortes et confondues en une même journée. C'est quelque chose d'unique. Il ne peut pas y avoir de mauvais, sauf si on se blesse au bout de deux jours et on doit rentrer ! Là, c'est frustrant.

Non Stop People : Vos fans auront-ils le plaisir de vous revoir à la télévision ?

Inès : Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne ferme pas du tout les portes. Tant que le programme me ressemble et que je retrouve mes valeurs, pourquoi pas.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P