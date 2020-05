Koh-Lanta 2020 - Inès : comment elle a appris la nouvelle de sa participation

Avec le lancement de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" le 21 février sur TF1, les téléspectateurs ont retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'émission. Mais ce n'est pas tout. En effet, ils ont aussi fait la connaissance de 14 nouveaux aventuriers anonymes, dont celle d'Inès, une infirmière de 25 ans originaire de Toulouse. Membre de l'équipe jaune, elle a dans un premier temps eu du mal à supporter le comportement solitaire de Sam. Puis l'arrivée de Moussa sur le camp a calmé les choses.

Avec la réunification, Inès s'est rapprochée de Moussa. Elle a aussi noué des liens solides avec Naoil. L'élimination de Sam a jeté un froid sur les réseaux sociaux, des internautes lui reprochant d'avoir voté contre un candidat méritant. Victime de menaces de mort - tout comme Régis, Alexandra, Naoil et Charlotte - la jeune femme a dévoilé les messages haineux qu'elle a reçus afin d'alerter sur la situation. Depuis, Denis Brogniart est intervenu et ALP - la société de production de l'émission - a saisi la justice.

"C'est mon moment..."

Toujours en compétition dans "Koh-Lanta", Inès a souhaité partager avec ses abonnés le jour où elle a appris qu'elle était sélectionnée pour participer à cette nouvelle saison aux Fidji. Ainsi, elle a raconté en détail les coulisses de sa participation. "Seule information que je reçois : 'Vous rentrez dès à présent dans le jeu'. Ok. Respire. Je suis tachycarde. Folie. Une excitation. Une peur. Irréel. Incroyable. Inimaginable. J'ai été appelée, on m'a laissé un message sur ma messagerie vocale, je rentrais du travail. J'ai écouté six fois le message vocal. J'étais assise sur le bord du lit, je bégaye, je transpire, je tremble, à deux doigts d'une syncope. Je vois ma vie défiler (...) Je vais à 'Koh-Lanta'. Le jeu que je regarde depuis que je suis toute petite", a-t-elle commencé.

Elle a ensuite raconté son arrivée à l'aéroport puis le voyage en avion. "J'ai cru que j'allais mourir. Une panique (...) Ça a été un périple. J'aurais dû être filmée à ce moment-là, ça aurait fait partie d'un bêtisier ! Surtout pendant les turbulences", a-t-elle dit. Une fois dans le jeu, son émotion a été intense. "Je suis remplie d'émotion, d'excitation. Je vais vivre l'expérience de ma vie (...) Je me dis que c'est mon moment. Que je vais le vivre qu'une fois. Que je ne dois pas me louper, surtout donner le maximum de moi-même, rester fidèle à moi-même. Ce fut l'une des plus dures expériences de ma vie, mais la plus merveilleuse. Je n'oublierai jamais", a-t-elle conclu.

Par Clara P