Koh-Lanta 2020 : Inès complexée, pourquoi elle a voulu prendre du poids

Lors de sa participation à "Koh-Lanta", Inès ne pensait sans doute pas faire le buzz sur les réseaux sociaux. Pourtant, dès le premier épisode, la jeune femme a marqué les esprits en dévoilant son parfait fessier sur une épreuve d'immunité. Membre de l'équipe jaune, elle a tout de suite eu des rapports tendus avec Sam, le benjamin de l'aventure. Son manque de communication avec le groupe et son côté introverti n'ont en effet pas manqué d'agacer l'aventurière. Conscient qu'il risquait d'être éliminé à cause de son comportement, Sam s'est peu à peu ouvert sur le camp et les tensions avec Inès se sont peu à peu dissipées.

Mais après la réunification, c'est Ahmad qui s'est retrouvé au centre de l'attention. Son côté stratège lui a d'ailleurs coûté sa place, d'autant plus que le jeune homme a changé son vote lors de l'élimination de Pholien, ce qui a fortement déplu à Moussa. Alors qu'il lui avait donné sa protection pour la suite de l'aventure, le héros a finalement changé d'avis. Quant à Inès, elle a voté contre Ahmad lors du deuxième conseil de la réunification, ne supportant plus sa stratégie dans l'aventure.

"Un fessier plus rebondi"

Sur Instagram, les téléspectateurs peuvent suivre le quotidien d'Inès. En effet, la candidate de "Koh-Lanta" poste de nombreux clichés, notamment ses retrouvailles avec Denis Brogniart après le tournage de l'émission. Elle a aussi dévoilé ses séances de sport intenses. Des sessions qu'elle a compilées dans sa story Instagram. L'occasion pour elle d'afficher sa transformation physique au fil du temps et de donner des conseils pour obtenir un corps parfait.

Mercredi 15 avril, Inès est revenue sur les étapes de sa transformation. Un changement qu'elle a souhaité car elle était complexée, comme elle l'a expliqué à ses abonnés. "J'étais à 48 kilos pour 1,78m. Très mince, très complexée. Je voulais des formes, les cuisses un peu plus dessinées, un fessier plus rebondi, des bras moins baguettes et le dos légèrement musclé", a-t-elle commencé. Après une première prise de poids, elle a musclé son corps pour arriver au résultat qu'elle souhaitait. "En prise de masse, je suis montée à 59 kilos, et pour enlever le gras que j'avais pris pendant mon entraînement et j'ai réussi à descendre à 55 kilos", a-t-elle poursuivi.

Par Clara P