Koh-Lanta 2020 : Inès en colère, son coup de gueule contre les aides-soignantes

Le 21 février dernier, avec le lancement de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux aventuriers anonymes, dont Inès. À 26 ans, la jeune femme est originaire de Toulouse. Elle travaille depuis plusieurs années sur Paris, où elle exerce le métier d'infirmière. En avril dernier, elle avait partagé son quotidien difficile d'infirmière en unité Covid-19. Une période qu'elle qualifiait de "très intense", elle qui travaillait de nuit dans un bâtiment consacré uniquement à la maladie.

"Les cas arrivent en masse. Je ne banalise jamais un décès. Là, les voir s'enchaîner, alors que certains patients avaient de bonnes constantes, c'est très, très dur", disait-elle. Et de poursuivre : "Le personnel soignant se bat pour stabiliser les cas. Je prends soin des patients comme s'ils étaient de ma famille. Mais on se sent impuissant (...) On n'a même plus de feuilles de décès. On dirait un champ de bataille, sans toutes les armes qu'on pourrait avoir. On est en première ligne, sans avoir le matériel nécessaire pour être protégé".

"Ça me rend dingue !!!"

Si la situation semble s'être apaisée dans les hôpitaux de France face au coronavirus et ce depuis le déconfinement, Inès continue d'exercer son métier d'infirmière. Et jeudi 28 mai, elle a poussé un coup de gueule via sa page Instagram. En effet, la finaliste de "Koh-Lanta" a exprimé son ras-le-bol quant au comportement de certaines aides-soignantes avec lesquelles elle travaille.

"J'en peux tellement plus de tomber sur certaines aides-soignantes qui viennent au taff juste pour pouvoir prendre leurs chèque à la fin du mois et qui ne lèvent pas le petit doigt de la nuit, ça me rend dingue !!!" a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Alors, autant parfois, tu tombes sur des perles, qui sont hyper pro, mais autant tu en as, elles seraient capables de laisser des patients en galère pendant 1 000 ans qu'elles ne se bougeraient même pas !!! Ça me fatigue".

Par Clara P