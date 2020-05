Koh-Lanta 2020 : Inès et son maillot de bain, un buzz calculé ? Elle se confie

Le 21 février, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". En plus d'avoir retrouvé cinq anciens candidats emblématiques dans l'aventure, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux aventuriers, dont celle d'Inès. Membre de l'équipe jaune, la jeune femme de 25 ans a su s'adapter à la vie sur le camp. D'ailleurs, à ce stade de l'aventure, son prénom n'est encore jamais sorti lors d'un conseil. Cependant, dès la diffusion du premier épisode, Inès a fait sensation sur la Toile. La faute à son maillot de bain qui a laissé entrevoir son fessier en pleine d'immunité.

Dans une interview qu'elle a accordé à Femme Actuelle en mars dernier, Inès était revenue sur cette séquence buzz. "Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont directement catégorisée genre 'le string, c'est pour faire 'Les Anges', c'est des malades ! En plus, ce n'était clairement pas un string, c'est un maillot tout à fait normal (...) Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant", disait-elle.

La production mise au courant

Dans un nouvel entretien à "Gossip Room TV", Inès a accepté de revenir sur le buzz de son maillot de bain. Le regrette-t-elle ? "Non, je ne regrette pas du tout ce buzz parce qu'il a été fait malgré moi, je ne l'ai pas cherché (...) Je ne vois pas ce qu'une tenue vestimentaire peut venir compromettre des compétences ou autre. Je ne me suis pas forcément posée la question de mettre un parachute alors que je n'ai pas l'habitude d'en mettre", a-t-elle raconté.

Et de poursuivre : "Je suis arrivée comme une malade, je n'avais que l'épreuve en tête, et je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait un petit problème. Dès la fin de l'épreuve, j'en ai fait part à la production et j'ai changé de maillot", a-t-elle raconté.

Par Clara P