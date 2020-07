Koh-Lanta 2020 : Inès fait une étrange confidence sur l'aventure

Ce n'est plus un secret pour personne, Koh-Lanta est une aventure particulièrement compliquée. Pendant des jours, les candidats doivent faire face au manque de confort et de nourriture parfois dans des conditions terribles. Cette année, les téléspectateurs ont eu le droit à l'une des meilleures saisons depuis la création du programme. En effet, outre les anonymes, ils ont pu retrouver quelques grands héros, venus tenter leur chance pour remporter le titre tant convoité de dernier aventurier. Tous les espoirs reposaient sur Claude, Teheiura, ou encore Sam. Mais malheureusement, c'était sans compter sur le "FC bronzette", bien décidé à les éliminer un par un.



Et ils ont réussi. Les internautes se sont montrés à plusieurs reprises scandalisés par les départs de Sam ou de Teheiura. Tous les espoirs reposaient donc sur Claude, mais le chouchou des téléspectateurs est tombé lors de l'ultime épreuve des poteaux, ne remportant pas la grande finale. Inès et Naoil se sont donc affrontées lors de la finale. Et c'est cette dernière qui a remporté le titre haut la main. Inès, candidate déchue, est malgré tout contente de son aventure.

"Mais quelle connerie !"

Dans un entretien accordé à Gossip Room, elle se confie sur son aventure, et fait une étrange confidence. Alors qu'on pourrait penser que le froid ou la pluie sont ce qu'il a de plus compliqué à supporter, pour Inès prête à faire une télé-réalité, c'était une candidate. Il s'agit de Sara : "Ce n’est pas méchant, mais je l’ai sortie de mon jeu […] Ah non, mais c’est trop, c’est trop ! Elle crie tout le temps. Après, à la diffusion, ça te fait rire parce que tu te dis : ‘Pu****, j’ai gardé mon self-control pendant 5 jours où elle était avec nous’".

Elle poursuit : "J’étais contente au départ. Quand elle n’était pas avec nous, on m’avait dit : ‘Tu aimerais que quel héros intègre ton truc et tout’. J’ai dit : ‘Franchement, moi, Sara ça me dérange pas, elle en veut, elle se bouge, ce serait pas mal’. Mais quelle connerie ! Quelle connerie j’ai pas dit ! Alors, je n’ai rien contre elle personnellement mais c’est à consommer avec modération. Pour moi, ce n’est pas possible. C’était du cri du matin au soir."

Par J.F.